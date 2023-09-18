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المجر تهدد بعرقلة انضمام السويد للناتو

منذ 51 دقيقة
علم السويد

علم السويد

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قال رئيس البرلمان المجري المنتمي لتحالف الديمقراطيين الشبان (فيدس) الحاكم لقناة (هير تي.في) التلفزيونية المحلية في وقت متأخر من مساء الأحد إن “من غير المؤكد” أن البلاد بحاجة إلى التصديق على انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي، مما يشير إلى احتمال زيادة تأخير حدوث هذه العملية.

وعملية التصديق في برلمان المجر معلقة منذ يوليو تموز 2022 إذ عبرت بودابست عن مخاوفها بشأن انضمام السويد للحلف بسبب انتقادات السياسيين السويديين للمجر بأنها متراجعة ديمقراطيا. ولم تصدق تركيا والمجر بعد على طلب السويد للانضمام إلى الحلف.

وتقدّمت السويد وفنلندا العام الماضي بطلب للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي في أعقاب الحرب الروسية على أوكرانيا، ولكن يتعين موافقة جميع الدول الثلاثين الأعضاء في الحلف على طلبهما، وقد أبدت تركيا والمجر تحفظاتهما عليه.

    المصدر :
  • رويترز

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