المجر تُجلي 215 شخصًا من إسرائيل ليلًا

أعلن وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو في منشور على فيسبوك، صباح اليوم الإثنين، أنّ بلاده أجلت 215 شخصًا من إسرائيل على متن طائرتين خلال الليل، وقد هبطوا بسلام في بودابست.

‭ ‬ووجه سيارتو الشكر إلى إسرائيل وقبرص واليونان وتركيا وبلغاريا ورومانيا لمنحها تصاريح سريعة للرحلتين.

يأتي ذلك بعد أن أعلنت شركات طيران أجنبيّة عدّة إلغاء رحلاتها إلى “إسرائيل”، فيما تعمل الدول على محاولة إجلاء رعاياها من هناك.

وكانت حركة الملاحة الجوية في مطار بن غوريون في تل أبيب قد تعطلت بعد إطلاق صواريخ من غزة.

فيما أفاد موقع “واي نت” الإسرائيلي يوم السبت، بإغلاق المطارات في وسط وجنوب إسرائيل أمام الرحلات التجارية، بعد إطلاق صواريخ من غزة.