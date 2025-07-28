المجلس الأعلى الليبي يعيد انتخاب محمد تكالة رئيسًا لولاية ثالثة

انتخب المجلس الأعلى للدولة الليبي يوم أمس الأحد رئيسه محمد تكالة لولاية ثالثة تمتد لحوالي عام.

وأفاد مراسل الأناضول بأن 95 عضوا من أصل 142 حضروا جلسة التصويت، وبذلك تحقق النصاب القانوني للجلسة “نصف +1”.

وأعلن المجلس خلال جلسة انتخاب مباشرة عبر القناة الوطنية “انتخاب محمد تكالة رئيسا للمجلس الأعلى للدولة بإجمالي 59 صوتا، مقابل 14 لعبد الله جوان، و13 صوتا لعلي السويح، و8 أصوات لناجي مختار، وصوت واحد لسليمان زوبي”.

وأجرى المجلس جولة لانتخاب نائبي الرئيس حيث تم انتخاب حسن حبيب نائبا أولا لرئيس المجلس بـ49 صوتا، وانتخاب موسى فرج في جولة أخرى لمنصب النائب الثاني بـ 49 صوتا.

وفي 6 أغسطس/آب 2023، فاز تكالة للمرة الأولى برئاسة المجلس الأعلى للدولة (نيابي استشاري)، إثر حصوله على 67 صوتا مقابل 62 صوتا لخالد المشري الرئيس السابق للمجلس.

فيما أعيد انتخاب تكالة في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، لدورة ثانية عقب حصوله على 55 صوتا، آنذاك.

وهذه هي الدورة العاشرة لانتخابات المجلس الأعلى للدولة، وتبلغ مدة ولاية أعضاء المكتب الرئاسي عاما واحدا، تبدأ من تاريخ انتخابهم.

وتعاني ليبيا منذ مارس/ آذار 2022 من وجود حكومتين، إحداهما تحظى باعتراف دولي وأممي، وهي حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، ومقرها العاصمة طرابلس، وتدير منها غرب البلاد بالكامل.

أما الحكومة الثانية فكلفها مجلس النواب، وهي برئاسة أسامة حماد، ومقرها في بنغازي، وتدير شرق البلاد بالكامل ومدنا في جنوب البلد الغني بالنفط.

وعمَّق وجود الحكومتين أزمة سياسية يأمل الليبيون حلها عبر انتخابات رئاسية وبرلمانية طال انتظارها منذ سنوات وتحول دون إجرائها خلافات بشأن قوانينها والجهة التنفيذية التي ستشرف عليها.