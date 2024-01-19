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المجلس الأوروبي: عقوبات على ستة أفراد مرتبطين بحماس

منذ 6 دقائق
المجلس الأوروبي

المجلس الأوروبي

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قال المجلس الأوروبي الجمعة إن ستة أفراد مشمولين في منظومة عقوبات جديدة فرضها الاتحاد الأوروبي على حركة حماس سيمنعون من السفر إلى دول التكتل وستجمد أصولهم.

وذكر البيان أن القائمة الأولى للأفراد الخاضعين للعقوبات تشمل الممول المقيم في السودان عبد الباسط حمزة الحسن محمد خير ونبيل شومان ونجله خالد شومان ورضا الخميس الممول الكبير لحماس وموسى دودين القيادي الكبير بحماس والممول المقيم بالجزائر أيمن أحمد الدويك.

وأضاف البيان “سيستمر تطبيق هذه المنظومة الجديدة من العقوبات حتى 19 يناير 2025. وسيجري وضعها تحت مراجعة مستمرة وتجديدها أو تعديلها عند اللزوم.”

    المصدر :
  • رويترز

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