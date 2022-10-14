المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن يتهم القاعدة بقتل 3 من جنوده في أبين

ذكر متحدث باسم قوات المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن أن ما لا يقل عن ثلاثة جنود من قوات الأمن لقوا حتفهم (الجمعة 14-10-2022) في انفجار يُعتقد بأن عناصر من تنظيم القاعدة بمحافظة أبين في جنوب البلاد نفذته.

وقال المتحدث المقدم محمد النقيب لرويترز إن الهجوم وقع في مديرية المحفد شرق أبين، إذ انفجرت عدة عبوات ناسفة زرعتها عناصر من القاعدة استهدفت مركبة عسكرية، مما أدى إلى مقتل ثلاثة جنود وإصابة آخرين.

واعتبر النقيب أنه من الطبيعي أن تواجه القوات في مرحلة ما بعد السيطرة على أوكار عناصر القاعدة مثل هذه الاعمال الإرهابية. لكنه أكد أن القوات الأمنية قادرة على التغلب على الصعوبات والتحديات والمضي قدما نحو إكمال مسؤوليتها في تثبيت الأمن والاستقرار مهما تكلف ذلك.

وهذا ثاني هجوم على قوات الأمن هذا الشهر في أبين وخلال أقل من أسبوع، بعد مقتل ستة جنود وإصابة اثنين آخرين يوم الأحد في انفجار مماثل نفذه تنظيم القاعدة في مديرية مودية شرق أبين، وكذلك في أعقاب هجمات نفذها التنظيم الشهر الماضي بالمحافظة نفسها وأودت بحياة عشرات الجنود.

وأعلن المجلس الانتقالي، وهو الجماعة الانفصالية الرئيسية في جنوب اليمن، أن قواته دخلت يوم السبت الماضي مركز مديرية المحفد شرقي أبين على الحدود مع محافظة شبوة، والتي ينشط بها عناصر القاعدة وأنصار الشريعة الذين شنوا هجمات على القوات الحكومية.

ووسع المجلس الانتقالي، المدعوم من الإمارات، الشهر الماضي وجوده في أنحاء أبين، وقبلها في شبوة، في خطوة قال إنها تهدف لمحاربة “التنظيمات الإرهابية”.

واستغل تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية، ومقره اليمن، الصراع بين التحالف الذي تقوده السعودية وجماعة الحوثي المتحالفة مع إيران لتعزيز نفوذه.