المجلس الانتقالي في السودان ينظر في استقالة 3 من أعضائه

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تقدم كل من الفريق أول ركن عمر زين العابدين الشيخ، والفريق أول جلال الدين الشيخ الطيب، والفريق أول شرطة الطيب بابكر علي باستقالتهم من عضوية المجلس العسكري الانتقالي في السودان.

وبحسب المعلومات، فإن الناطق الرسمي للمجلس الفريق الركن شمس الدين كباشي قد أكد أن الاستقالات قيد النظر أمام رئيس المجلس للبت فيها.

وكان المتحدث باسم المجلس العسكري الانتقالي في السودان شمس الدين الكباشي قد قال إنه تم عقد اجتماع مع قوى إعلان الحرية والتغيير في البلاد.

وأضاف الكباشي في مؤتمر صحافي له الخميس، أن المجلس العسكري وقوى الحرية والتغير يكملان بعضهما.

وشدد الكباشي على سعيه لتأسيس نظام ديمقراطي في السودان خال من العيوب.

وتابع أنه لا حسابات خسارة وربح في الحوار، والهدف مستقبل السودان.

كما أكد أنه تم الاتفاق بين الأطراف على الشراكة والعمل سويا للعبور إلى بر الأمان.

وأشار المجلس العسكري إلى عدم وجود خلاف مع قوى إعلان الحرية والتغيير طالما الهدف واحد.

ونوّه إلى أنه تم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة مع قوى الحرية والتغيير لنقاش النقاط الخلافية.