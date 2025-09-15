المحادثات التجارية الأمريكية-الصينية تتواصل في مدريد لليوم الثاني

وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت يسير في يوم المحادثات بين الولايات المتحدة والصين حول قضايا التجارة والاقتصاد والأمن القومي، في مدريد، إسبانيا، 15 سبتمبر 2025. رويترز

تستمر المحادثات الأمريكية-الصينية في مدريد لليوم الثاني اليوم الاثنين لمناقشة التوتر التجاري واقتراب الموعد النهائي لتخارج الصين من تطبيق الفيديوهات القصيرة تيك توك.

وهذه الجولة هي الرابعة خلال أربعة أشهر. واختتمت المحادثات أمس الأحد بعد نحو ست ساعات دون مؤشرات على إحراز تقدم.

وقال مسؤول في الحكومة الأمريكية إن المحادثات ركزت على تطبيق تيك توك والرسوم الجمركية والوضع الاقتصادي، دون أن يقدم مزيدا من التفاصيل.

ويقود الوفدين وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت ونائب رئيس الوزراء الصيني خه لي فنغ. وبدأت سلسلة من الاجتماعات بين الجانبين في مدن أوروبية منذ مايو أيار في محاولة لتسوية الخلافات التي دفعت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى زيادة الرسوم الجمركية على الواردات الصينية، وما أعقبه من اتخاذ تدابير للرد من جانب الصين والتي شملت فرض رسوم مرتفعة بالمثل على السلع الأمريكية ووقف تصدير المعادن النادرة إلى الولايات المتحدة.

ولم تكن التوقعات تشير إلى إحراز تقدم كبير في محادثات مدريد، إذ رأى خبراء أن النتيجة الأكثر ترجيحا هي تمديد إضافي للموعد النهائي الذي يلزم شركة بايت دانس الصينية المالكة لتطبيق تيك توك بالانسحاب من السوق الأمريكية بحلول 17 سبتمبر أيلول أو مواجهة حظر في الولايات المتحدة.

وقالت السفارة الصينية في مدريد للصحفيين إن هناك إمكانية عقد مؤتمر صحفي ختامي بعد ظهر اليوم الاثنين في إشارة إلى احتمال انتهاء المحادثات سريعا. وامتدت بعض المحادثات السابقة التي تناولت قضايا أكثر تعقيدا مثل شحنات المعادن النادرة إلى يوم ثالث.