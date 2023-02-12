المحاسبة قد بدأت.. تركيا تُلاحق عشرات المقاولين والمعماريّين!

في ظلّ مشهد الدمار الذي يسيطر على الولايات التي أصابتها كارثة الزلزال في البلاد، نفذت السلطات التركية حملة اعتقالات، طالت عشرات المقاولين والمهندسين المعماريّين الذين ألقيت عليهم مسؤولية انهيار المباني وفقا لتقارير إعلامية محليّة أوردتها صحف أميركية.

فقد ذكرت وكالة أنباء الأناضول الحكومية، السبت، أنّ أكثر من 100 شخص اعتقلوا في جميع أنحاء المقاطعات العشر المتضررة من الزلزال، حيث أمرت وزارة العدل التركية المسؤولين في تلك المقاطعات بإنشاء “وحدات للتحقيق في جرائم الزلزال”.

كما أمرت وزارة العدل بتعيين مدعين عامين لتوجيه تهم جنائية ضد جميع “المقاولين والمسؤولين” عن انهيار المباني التي أخفقت في تلبية القوانين الحالية المستحدثة بعد زلزال كارثي مماثل وقع عام 1999.

وذكرت وسائل إعلام رسمية أنّ أحد المعتقلين هو، محمد يسار كوسكون، المقاول الذي بنى “رونسانز ريزيدنس”، وهو مبنى مدمر في مقاطعة هاتاي جنوب تركيا.

وقال كوسكون المحتجز في مطار إسطنبول في بيان أوردته صحيفة “وول ستريت جورنال” إنّه اتبع جميع القوانين وقوانين البناء في تشييد المبنى السكني.

وفي حي ساراكنت في أنطاكيا، أشار السكان إلى بناء رديء في مبنى فاخر حديث التشييد مكون من 14 طابقًا مع حوالي 90 شقة، انهار بعد الزلزال.

في حديث لصحيفة “نيويورك تايمز”، قال رجل رفض الكشف عن اسمه وكان يقف بالقرب من المبنى بينما كان يشاهد عمال الإنقاذ يعملون، “الخرسانة مثل الرمل. تم بناؤه بسرعة كبيرة”.

وذكرت وكالة أنباء تركية أن من بين المعتقلين، محمد إرتان أكاي، باني مجمع منهار في مدينة غازي عنتاب المنكوبة، والذي اتهم بالقتل غير العمد وانتهاك قانون البناء العام.

وقال مكتب المدعي العام في غازي عنتاب إنه أصدر أمر الاحتجاز بعد فحص الأدلة التي تم جمعها من بين أنقاض المجمع الذي بناه.

يأتي ذلك بينما وضعت تركيا قوانين بناء جديدة بعد زلزال عام 1999، قال السكان إنها لم تطبق في كثير من الأحيان، لأن المقاولين يهدفون لكسب المزيد من المال باللجوء لمواد أولية رخيصة من بين أشياء أخرى.

إلى ذلك، وفي حديث لصحيفة “حريت ديلي نيوز” التركية الناطقة باللغة الإنكليزية، قال أستاذ الجيولوجيا بجامعة إسطنبول التقنية، جنك يلتيرق، إنّ مناطق الاستيطان في المنطقة المنكوبة تم اختيارها بشكل غير صحيح.

وأضاف: “تكشف صور الأقمار الصناعية أن الزلازل لم تلحق أضرارًا بالمنازل في المناطق القريبة قليلا من الصدوع أو في مناطق التلال”.

وقال إن هذا الزلزال الذي شهدته تركيا، الإثنين الماضي، لم يكن غير مسبوق من حيث الشدة، مستشهدًا بزلزال ضرب مدينة كايكورا النيوزيلندية عام 2016 والذي بلغت قوته 7.8 درجة وأدى إلى مقتل شخصين وإصابة 57 آخرين.

وأرجع يلتيرق أسباب الدمار الهائل الذي خلفه الزلزال لعوامل عدة من الأبنية الشاهقة إلى امتدادها على الأرض، حيث انتقد منح تصاريح البناء للمناطق التي لا تستوفي الاشتراطات.

وحذر من أن إعادة الإعمار في المنطقة لا يجب أن تتم بالطريقة نفسها، مبينا أن احتمال وقوع زلزال بنفس الحجم وارد.