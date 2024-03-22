المحاصرون بمجمع الشفاء في غزة يطلقون نداء استغاثة لتوفير الغذاء والدواء

أطلق الأطباء والمرضى والنازحون المحاصرون بمجمع الشفاء اليوم الجمعة نداء استغاثة لتوفير الغذاء والدواء.

فيما نقلت الجزيرة عن شهود عيان أن جيش الاحتلال يطلب من المحاصرين بمجمع الشفاء تسليم أنفسهم وسط إطلاق نار كثيف ودوي انفجارات.

وأدانت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) اليوم الجمعة في بيان لها، جريمة الاحتلال الفاشي في مجمع الشفاء الطبي ومحيطه، والحصار الذي تفرضه على المئات من المرضى والجرحى والنازحين والعاملين فيه من الطواقم الطبية، الذين يحتجزهم رصاص الاحتلال وقذائفه داخل الأقسام والمباني، فيما تتواصل عمليات القصف والاقتحامات والاعتقالات بحقهم، وتتكشّف الصورة المروّعة عن جرائمَ بشعة.

وقالت حماس “هذه الأعمال الهمجية، هي بِرَسم المجتمع الدولي، ومؤسساته، التي تقف شاهدةً على انهيار كامل للمنظومة القانونية والأخلاقية الدولية، والمطلوب الآن وفوراً، هو ردع هذا الكيان المارق، ومحاسبته على جرائمه المستمرة ضد الإنسانية”.

وطالبت حماس بردع الكيان ومحاسبته على جرائمه، في ظل تواصل جرائم الاحتلال في مجمع الشفاء الطبي ومحيطه.

وتشن قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، وكارثة إنسانية ودمارا هائلا بالبنية التحتية، مما أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة الإبادة الجماعية.