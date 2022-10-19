المحاولات مستمرة.. هجوم أوكراني لاستعادة محطة زابوريجيا النووية

أعلنت القوات الروسية (الأربعاء 19-10-2022)، أن الجيش الأوكراني حاول استعادة محطة زابوريجيا النووية التي تسيطر عليها موسكو في جنوب البلاد.

لكنها أكدت أنها تمكنت من صدها، بعد قتال استمر عدة ساعات، حسبما أفادت وكالة الإعلام الروسية الرسمية اليوم الأربعاء.

وقال فلاديمير روجوف وهو مسؤول عينته روسيا في المنطقة “إن محاولة إنزال بدأت بعد قصف المدينة، من أجل السيطرة على محطة زابوريجيا للطاقة النووية.

كما أوضح أن المعركة استمرت عدة ساعات، لافتاً إلى “أنها امتدت لثلاث ساعة أو 3 ونصف.” إلا أنه أكد أنه تم صد الهجوم المباغت.

في سياق متصل، كشف المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، أمس أنه يتوقع العودة “قريبا” إلى المجمع النووي المترامي الأطراف، وسط مفاوضات لإقامة منطقة حماية أمنية حول المحطة الأكبر في أوروبا، والتي تسيطر عليها روسيا منذ مارس الماضي.

وكان غروسي، لعب دور وسيط بين موسكو وكييف في محاولة لإقامة منطقة لحماية الأمن والأمان النوويين حول المحطة، التي شهدت انقطاعات في التيار الكهربائي في الأسابيع الماضية بسبب القصف المتبادل.