المحصول الجديد وخفض ضريبة التصدير يدفعان بأسعار القمح الروسي نزولًا

أفاد محللون بأن أسعار صادرات القمح الروسي انخفضت الأسبوع الماضي بسب الضغط من المحصول الجديد، الذي بدأ المزارعون حصده للتو، إلى جانب تخفيض ضريبة التصدير وتراجع الأسعار في بورصة شيكاجو.

وخفضت روسيا، التي يفرض عليها الغرب عقوبات، بشكل حاد من الضرائب على صادرات الحبوب الأسبوع الماضي لدعم شحنات في موسم التسويق حزيران-تموز.

في السياق، قال معهد دراسات السوق الزراعية إن أسعار محصول القمح الجديد، الذي يحتوي على بروتين بنسبة 12.5 بالمئة، وكذلك أسعار التوريد من موانئ البحر الأسود انخفضت بما بين 25 إلى 375 دولارا للطن على ظهر الباخرة بنهاية الأسبوع الماضي.

وأشارت شركة سوفإكون لأبحاث الأسواق الزراعية في منطقة البحر الأسود الى أن أسعار القمح للتوريد في تموز – آب تراوحت ما بين 375 إلى 385 دولارا للطن، مقارنة مع 390 إلى 400 دولار في الأسبوع السابق.

ونقلت سوفإكون بيانات الموانئ التي أظهرت أن روسيا صدرت 250 ألف طن من الحبوب الأسبوع الماضي مقارنة مع 500 ألف طن في الأسبوع السابق.

وكانت شركة الاستشارات الزراعية الرائدة في موسكو “سوفكون” رفعت توقعاتها، في وقت سابق، لمحصول القمح الروسي في 2022 إلى مستوى غير مسبوق عند 87.4 مليون طن من 86.5 مليون طن كانت تتوقعها في السابق.

وأضافت سوفكون في بيان أن التوقعات ارتفعت بسبب تهيؤ ظروف ممتازة للمحاصيل وتوافر جيد للأسمدة.