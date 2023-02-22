الأربعاء 2 شعبان 1444 ﻫ - 22 فبراير 2023 |
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المحكمة الدولية تأمر أذربيجان بضمان حرية المرور عبر ممر لاتشين

منذ 36 دقيقة
ممر لاتشين

ممر لاتشين

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أمرت المحكمة الدولية أذربيجان، الأربعاء، بضمان حرية المرور لأرمينيا عبر ممر لاتشين البري في أثناء قدومها من منطقة ناجورنو قرة باغ‭‭ ‬‬المتنازع عليها أو عبورها إليها.

ممر لاتشين هو الطريق البري الوحيد الذي يتيح لأرمينيا الوصول إلى منطقة ناجورنو قرة باغ مباشرة لكنه أغلق منذ 12 ديسمبر كانون الأول عندما نصب متظاهرون خياما بداعي حفاظهم على البيئة مما أدى إلى تعطيل حركة المرور عبر الممر.

وكانت أرمينيا قد أبلغت قضاة المحكمة الدولية، المعروفة رسميا باسم محكمة العدل الدولية، الشهر الماضي بأن الحصار الذي تفرضه دولة أذربيجان المجاورة يهدف إلى السماح “بالتطهير العرقي”، وهو ادعاء رفضته باكو.

وقالت المحكمة اليوم الأربعاء إن لديها أدلة تثبت تعطل حركة المرور عبر الممر، مما تسبب في “نقص في الغذاء والأدوية والإمدادات الطبية الأخرى التي تساعد في إنقاذ أرواح” إلى جانب حرمان الأرمن في منطقة ناجورنو قرة باغ من الرعاية الطبية للحالات الحرجة.

وبناء عليه، أمرت المحكمة أذربيجان “باتخاذ جميع التدابير الممكنة لضمان حرية حركة الأشخاص والمركبات والبضائع على طول ممر لاتشين في كلا الاتجاهين”.

فيما تنفي أذربيجان فرض أي حصار وتقول إن النشطاء ينظمون احتجاجا مشروعا للاعتراض على ما وصفته بنشاط التعدين غير القانوني.

المحكمة الدولية في لاهاي هي محكمة تابعة للأمم المتحدة ومهمتها حل النزاعات بين الدول. والأحكام التي تصدرها المحكمة ملزمة، ولكن ليس لديها وسيلة مباشرة لتنفيذها.

    المصدر :
  • رويترز

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