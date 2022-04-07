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المحكمة العليا في باكستان تصدر قراراها في تحرك رئيس الوزراء

7 - أبريل - 2022
البرلمان الباكستاني

البرلمان الباكستاني

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في المواجهة الحاصلة داخل البرلمان الباكستاني، وحل البرلمان الذي ادى الى زعزعت اقتصاد البلاد وانخفاض العملة الى ادنى مستوياتها مقابل الدولار، تفصل المحكمة العليا في باكستان اليوم الخميس في عرقلة رئيس الوزراء عمران خان لمحاولة المعارضة الإطاحة به، وذلك في مناورة يقول منتقدوه إنها غير دستورية وتسببت في اضطراب سياسي واقتصادي في البلاد.

وفقد خان لاعب الكريكت السابق الأغلبية البرلمانية الأسبوع الماضي وكان على وشك أن يُجبر على ترك منصبه في تصويت لحجب الثقة قدمته المعارضة يوم الأحد.
لكن نائب رئيس البرلمان، وهو عضو في حزب خان، رفض الإجراء معتبرا أنه جزء من مؤامرة أجنبية وغير دستوري. ثم حل خان البرلمان.
ودفعت هذه المواجهة البلاد المسلحة نوويا والتي يبلغ عدد سكانها 220 مليونا إلى أزمة دستورية كاملة وأدت إلى انخفاض عملتها لأدنى مستوياتها مقابل الدولار اليوم الخميس.
ورفع البنك المركزي الباكستاني اليوم الخميس سعر الفائدة القياسي بمقدار 250 نقطة أساس إلى 12.25 بالمئة في اجتماع طارئ، قائلا إنه من الضروري تهدئة الوضع الضبابي في السياسة المحلية لضمان تعافي الاقتصاد الباكستاني من جائحة كوفيد-19.
وقال البنك المركزي الباكستاني في بيان نشر على تويتر “هذه الاستجابة القوية والاستباقية للسياسة كانت ضرورية بسبب تراجع النظرة المستقبلية للتضخم وزيادة المخاطر على الاستقرار الخارجي”، وطعنت المعارضة على قرار عرقلة التصويت في المحكمة العليا التي بدأت النظر في القضية يوم الاثنين.
وقال رئيس المحكمة العليا عمر عطا بنديال إن المحكمة ستصدر قرارا عند الساعة 7:30 مساء تقريباً “1430 بتوقيت جرينتش”.

    المصدر :
  • رويترز

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