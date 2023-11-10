المخابرات الأميركية تشكك بقدرة إسرائيل.. وول ستريت جورنال تكشف تفاصيل هامة!

نقلت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية عن مصدر وصفته بالمطلع، قوله إن مجتمع الاستخبارات الأميركي يشكك في قدرة إسرائيل على تحقيق هدفها العسكري المعلن والمتمثل بالقضاء على حركة المقاومة الإسلامية (حماس).

وأضاف المصدر أن الحملة العسكرية الإسرائيلية على قطاع غزة يمكن أن تلحق ضررا بحماس وبنيتها التحتية لكنها لن تستطيع القضاء على أيديولوجية حماس.

وأكد مسؤول في الكونغرس للصحيفة أن الهدف الأكثر واقعية هو شراء إسرائيل الأمن لسنوات لكن ليس إلى الأبد، دون مزيد من التفاصيل.

كما نقلت الصحيفة عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إن قادة حماس ربما يحافظون على نواة قواتهم رغم الهجمات المكثفة.

وأضاف ضابط إسرائيلي أن المراحل الأكثر تعقيدا من الحرب ربما لم تبدأ بعد، فكلما توغل الجيش الإسرائيلي أكثر أصبحت المعركة أصعب.

وأعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم الجمعة، استهداف 8 دبابات للجيش الإسرائيلي في غزة بقذائف “الياسين 105” إضافة إلى استهداف تجمع للقوات الإسرائيلية شمال غرب المدينة. بينما اعترف الجيش الإسرائيلي بمقتل 356 جنديا وضابطا، 39 منهم قتلوا منذ بدء العملية البرية على القطاع المحاصر.

كما أعلن الجيش الإسرائيلي أن قواته قتلت نحو 30 مسلحا فلسطينيا في العمليات البرية خلال 24 ساعة.

وادعى الجيش الإسرائيلي أن قواته اقتحمت مواقع عسكرية لحماس، وسيطرت على مبان تحوي صواريخ وطائرات مسيّرة وخرائط وقذائف هاون، فضلا عن اقتحام مكتب محمد السنوار شقيق قائد حركة حماس في غزة يحيى السنوار.

ومنذ 35 يوما، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة “دمر خلالها أحياء سكنية على رؤوس ساكنيها”، مما تسبب في استشهاد 11 ألفا و78 فلسطينيا، بينهم 4506 أطفال و3027 امرأة و678 مسنا، بالإضافة إلى نحو 27 ألفا و500 مصاب. كما استشهد 183 فلسطينيا، واعتقل 2280 في الضفة الغربية، حسب مصادر رسمية.