الجمعة 26 ربيع الثاني 1445 ﻫ - 10 نوفمبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

المخابرات الأميركية تشكك بقدرة إسرائيل.. وول ستريت جورنال تكشف تفاصيل هامة!

منذ 3 دقائق
آخر تحديث: 10 - نوفمبر - 2023 9:35 مساءً
جنود من الجيش الإسرائيلي

جنود من الجيش الإسرائيلي (رويترز)

A A A
طباعة المقال

نقلت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية عن مصدر وصفته بالمطلع، قوله إن مجتمع الاستخبارات الأميركي يشكك في قدرة إسرائيل على تحقيق هدفها العسكري المعلن والمتمثل بالقضاء على حركة المقاومة الإسلامية (حماس).

وأضاف المصدر أن الحملة العسكرية الإسرائيلية على قطاع غزة يمكن أن تلحق ضررا بحماس وبنيتها التحتية لكنها لن تستطيع القضاء على أيديولوجية حماس.

وأكد مسؤول في الكونغرس للصحيفة أن الهدف الأكثر واقعية هو شراء إسرائيل الأمن لسنوات لكن ليس إلى الأبد، دون مزيد من التفاصيل.

كما نقلت الصحيفة عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إن قادة حماس ربما يحافظون على نواة قواتهم رغم الهجمات المكثفة.

وأضاف ضابط إسرائيلي أن المراحل الأكثر تعقيدا من الحرب ربما لم تبدأ بعد، فكلما توغل الجيش الإسرائيلي أكثر أصبحت المعركة أصعب.

وأعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم الجمعة، استهداف 8 دبابات للجيش الإسرائيلي في غزة بقذائف “الياسين 105” إضافة إلى استهداف تجمع للقوات الإسرائيلية شمال غرب المدينة. بينما اعترف الجيش الإسرائيلي بمقتل 356 جنديا وضابطا، 39 منهم قتلوا منذ بدء العملية البرية على القطاع المحاصر.

كما أعلن الجيش الإسرائيلي أن قواته قتلت نحو 30 مسلحا فلسطينيا في العمليات البرية خلال 24 ساعة.

وادعى الجيش الإسرائيلي أن قواته اقتحمت مواقع عسكرية لحماس، وسيطرت على مبان تحوي صواريخ وطائرات مسيّرة وخرائط وقذائف هاون، فضلا عن اقتحام مكتب محمد السنوار شقيق قائد حركة حماس في غزة يحيى السنوار.

ومنذ 35 يوما، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة “دمر خلالها أحياء سكنية على رؤوس ساكنيها”، مما تسبب في استشهاد 11 ألفا و78 فلسطينيا، بينهم 4506 أطفال و3027 امرأة و678 مسنا، بالإضافة إلى نحو 27 ألفا و500 مصاب. كما استشهد 183 فلسطينيا، واعتقل 2280 في الضفة الغربية، حسب مصادر رسمية.

    المزيد من أخبار العالم

    غزة تحت النار
    سفير فلسطين لدى الأمم المتحدة: القوانين الإنسانية تطبق في أوكرانيا و "تُهمل" في غزة!
    القمة السعودية الإفريقية: لضرورة وقف العمليات في غزة
    وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن
    غزة تحت النار
    بلينكن يندد بارتفاع عدد القتلى الفلسطينيين جراء القصف الإسرائيلي

    الأكثر قراءة

    بنيامين نتنياهو
    لم يستطع الاحتمال.. انتحار الطبيب النفسي لبنيامين نتنياهو
    صاروخ ياخونت الروسي
    صاروخ ياخونت.. المفاجأة التي قد يهدد بها حزب الله الأسطول البحري الأمريكي!
    دبابات إسرائيلية
    طوفان الأقصى
    حرب شوارع والدبابات الإسرائيلية وسط قطاع غزة للمرة الأولى