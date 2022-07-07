المخابرات الأميركية والبريطانية تحذّر من تهديد صيني كبير

أطلقت المخابرات الأميركية والبريطانية تحذيرات من تهديد صيني كبير. وفي ظهور مشترك غير مسبوق لمديري مخابرات البلدين، قال مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) “كريستوفر راي”، إن الصين تشكّل “أكبر تهديد طويل المدى لاقتصادنا ولأمننا القومي”، بحسب إذاعة “بي بي سي” البريطانية.

وحذّر راي الجمهور -والذي تضمّن رؤساء شركات أعمال وأساتذة من الجامعات- من أن حكومة الصين كانت “عازمة على سرقة تقنياتكم” باستخدام مجموعة من الأدوات.

بدوره، ذكر مدير عام جهاز الاستخبارات البريطاني (إم آي5) “كين ماكالوم” أن الجهاز ضاعف عمله ضد النشاط الصيني خلال السنوات الثلاث الأخيرة، وقد يفعل ذلك مجددا.

وأشار ماكالوم الى أن التحدي الذي يمثله الحزب الشيوعي الصيني “مغيّر لقواعد اللعبة”، بينما وصف راي التحدي ذاته بأنه “كبير، وحابس للأنفاس”.

في السياق نفسه، حذّر مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي من إقدام الصين على الاستيلاء على تايوان بالقوة، قائلًا إن ذلك “يمثّل واحدة من أسوأ السوابق أثرًا على قطاع الأعمال التجارية التي قد يشهدها العالم على الإطلاق”.

وفي وقت سابق، أصدر حلف شمال الأطلسي “ناتو” وثيقة تتضمن مفهومه الاستراتيجي الجديد، والذي تضمن العديد من البنود التي تطرقت لروسيا والصين.

إذ صُنفت روسيا بأنها التهديد المباشر والأكثر أهمية لأمن الحلف، معتبرًا أن “التقارب بين روسيا والصين يتعارض مع مصالح الحلف”.

وقال الأمين العام لحلف “الناتو”، ينس ستولتنبرغ، إن المفهوم الاستراتيجي الجديد للحلف يعتبر الصين تحديًا لأمن وقيم الحلف، مؤكدا أنّ الحلفاء وافقوا على دعوة فنلندا والسويد للانضمام للناتو