الأربعاء 26 محرم 1444 ﻫ - 24 أغسطس 2022 |
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المخابرات الأوكرانية تكشف سبب "تباطؤ" الهجوم الروسي

منذ 26 دقيقة
عناصر من الجيش الأوكراني

عناصر من الجيش الأوكراني

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قال كيريلو بودانوف رئيس المخابرات العسكرية الأوكرانية، الأربعاء، إن الهجوم العسكري الروسي يتباطأ بسبب الإرهاق المعنوي والجسدي في صفوف الجنود الروس “واستنزاف” موارد موسكو.

وهذا التصريح من بودانوف، والذي أذاعه التلفزيون، هو أحد أقوى الإشارات من كييف إلى أنها تعتقد أن القوة الهجومية لروسيا قد تتضاءل.

وقال بودانوف “لقد أبطأت روسيا بشكل كبير وتيرة هجومها. والسبب في ذلك هو استنزاف قاعدة مواردهم، فضلا عن الإرهاق المعنوي والجسدي بسبب القتال”.

وفي وقت سابق، قال وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو إن موسكو تعمدت إبطاء حملتها في أوكرانيا، وهو أمر قال إن الدافع وراءه هو الحرص على تقليل الخسائر في صفوف المدنيين.

وفيما يتعلق بشبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا إليها، قال بودانوف إن أنظمة الدفاع الجوي الروسية هناك “لا تعمل فعليا”.

وجاء هذا التعليق ردا على سؤال عن سلسلة التفجيرات في شبه الجزيرة التي لم تعلن أوكرانيا مسؤوليتها عنها، وهو أيضا أحد أوضح الإشارات حتى الآن على أن أوكرانيا ربما شنت ضربات هناك.

وقال بودانوف “يدافع عن القرم… أفضل أنظمة الدفاع الجوي الروسية… لكنها لا تعمل فعليا وليست قادرة على الدفاع عن الأراضي التي تم الاستيلاء عليها من أوكرانيا”.

    المصدر :
  • رويترز

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