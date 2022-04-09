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المخابرات البريطانية تؤكد استخدام موسكو العبوات الناسفة ضد المدنيين في أوكرانيا

10 - أبريل - 2022
آخر تحديث: 10 - أبريل - 2022 1:39 صباحًا
آثار الدمار بسبب الحرب الروسية على أوكرانيا

آثار الدمار بسبب الحرب الروسية على أوكرانيا

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كشفت المخابرات العسكرية البريطانية السبت عن مواصلة القوات الروسية لاستخدام العبوات الناسفة لإحداث خسائر بشرية وإضعاف الروح المعنوية وتقييد حرية تحرك الأوكرانيين.

وقالت وزارة الدفاع البربطانية في بيان “القوات الروسية تواصل أيضا مهاجمة أهداف البنية الأساسية مع وجود خطورة عالية بالتسبب في مقتل مدنيين”.

وقال البيان إن رحيل القوات الروسية عن شمال أوكرانيا خلّف أدلة تظهر عدم التناسب في قصف الأهداف غير القتالية.

وتنفي روسيا استهداف المدنيين فيما تسمية “عملية خاصة” لنزع سلاح أوكرانيا والقضاء على النازية من جارتها.

ودعت أوكرانيا حلفاءها اليوم السبت إلى دعمها عسكريا في مواجهة الهجوم الروسي، في وقت تفيد فيه تقارير ميدانية بأن الجيش الروسي يخطط للتقدم نحو خاركيف شمالا.

وفي حين تواصل الدول الغربية فرض المزيد من العقوبات على موسكو، جدد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مطالبته بعقد لقاء مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين.

في الأثناء، قتل عشرات المدنيين في قصف صاروخي على محطة للقطارات في مدينة كراماتورسك بإقليم دونباس (شرق)، واتهمت كييف القوات الروسية بتنفيذ الضربة، لكن موسكو ردت بالنفي.

 

    المصدر :
  • رويترز

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