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المخابرات البريطانية تتهم روسيا باستهداف المناطق المأهولة في أوكرانيا

6 - مارس - 2022
الجيش الروسي

الجيش الروسي

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قالت المخابرات العسكرية البريطانية، الأحد، أن “القوات الروسية تستهدف المناطق المأهولة في أوكرانيا”، وأن “شدة المقاومة تبطئ التقدم الروسي”.

ونقلت رويترز عن المخابرات العسكرية البريطانية قولها: “ما زال حجم وقوة المقاومة الأوكرانية يشكلان مفاجأة لروسيا”.

وأضافت أن روسيا “ردت باستهداف المناطق المأهولة في العديد من المواقع من بينها خاركيف وتشرنيهيف وماريوبول”.

وأوضحت المخابرات البريطانية أن روسيا “لجأت في السابق إلى أساليب مماثلة في الشيشان عام 1999 وسوريا عام 2016 عندما استخدمت الذخائر الجوية والأرضية” في هجماتها.

ونفت روسيا مرارا استهداف المناطق المدنية الأوكرانية.

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الداخلية الأوكرانية، الأحد، عن سقوط ضحايا مدنيين بقصف روسي على مدن غرب العاصمة كييف.

وقالت إن القصف طال مدن “زيتومير” Zhytomyr، و”كوروستين” Korosten، و”وأوفروش” Ovruch.

وأكدت أن “القصف أدى إلى تدمير وتضرر عشرات البيوت، وأن هناك ضحايا بين السكان المدنيين”.

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