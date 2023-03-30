المخابرات البريطانية: موسكو تستعد لتجنيد 400 ألف جندي إضافي

كشفت وزارة الدفاع البريطانية عن استعداد روسيا للقيام بجملة تجنيد جديدة تهدف لتسجيل 400 ألف جندي إضافي للمشاركة في المعارك.

يتزامن ذلك مع احتدام المعارك بين القوات الأوكرانية والروسية في مدينة باخموت التي وصفت بـ”مفرمة اللحم”.

إلا أن تقرير وزارة الدفاع البريطانية رجح فشل الدفاع الروسية في حشد 400 ألف جندي إضافي بدون تعبئة “إجبارية”، وتوقع أن تتجه موسكو إلى طرح امتيازات بهدف التشجيع على التطوع في صفوف الجيش بدلا من الإعلان عن التعبئة الإجبارية.

إلى ذلك، لفتت وزارة الفاع البريطانية إلى أن القوات الروسية تحتاج إلى إمدادات عسكرية وذخيرة أكثر من الأفراد.

تأتي تلك التوقعات فيما يستنزف الأوكران والروس قواهما في مدينة باخموت بالشرق الأوكراني منذ أسابيع، وسط خسائر بشرية كبيرة طالت الجانبين.

يشار إلى أن الكرملين كان أعلن قبل أشهر أن وزارة الدفاع ليست في صدد مناقشة الإعلان عن حملة تعبئة جديدة في البلاد.

وكانت روسيا استدعت أكثر من 300 ألف جندي من قوات الاحتياط بحملة تعبئة في سبتمبر الماضي 2022، لدعم القتال في الأراضي الأوكرانية.

ليعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لاحقاً (بنهاية أكتوبر) أنه أنهى حملة التعبئة هذه، لكنه لم يصدر إلغاء للمرسوم الذي وفر أساسا قانونيا لتلك التعبئة، ما أثار المخاوف في حينه من احتمال حصول جولة مقبلة من استدعاء الجنود.