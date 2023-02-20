الأثنين 29 رجب 1444 ﻫ - 20 فبراير 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

المخابرات السويدية: روسيا تشكل تهديدا عسكريا واضحا في المنطقة

منذ 7 دقائق
علم السويد

علم السويد

A A A
طباعة المقال

قال جهاز الأمن والاستخبارات العسكرية السويدي الاثنين إن روسيا تشكل تهديدا عسكريا واضحا في المنطقة القريبة للأراضي السويدية لكن القوات الروسية منشغلة بالحرب في أوكرانيا.

وقالت لينا هالين رئيسة الجهاز في مؤتمر صحفي “لم يعد النظام الأمني الأوروبي‭‭ ‬‬كما نعرفه.. وهذا يؤدي إلى زيادة المخاطر على الأمن السويدي”.

وأضافت هالين إنها تتوقع أن تعزز روسيا قدرتها العسكرية في المنطقة المجاورة للسويد حين تسنح لها الظروف ردا على طلب تقدمت به السويد وفنلندا للانضمام لحلف شمال الأطلسي.

وقالت إن جهاز بلادها الاستخباراتي يرى أن روسيا لا ترغب في تصعيد التوترات الحالية لتتحول إلى نزاع مسلح مع حلف شمال الأطلسي.

وأضافت “لكن هناك حالة عدم يقين كبيرة تتعلق أساسا باستعداد القيادات الروسية لتجشم مخاطر كبيرة”. ومضت تقول إن ارتفاع مستوى التوترات فاقم من احتمالات نشوب صراع عرضا أو نتيجة سوء تقدير للموقف.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
زيلينسكي يحذر: تحالف الصين وروسيا قد يتسبب بحرب عالمية
البيت الابيض
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
البيت الابيض: بايدن شعر بضرورة أن يرسل رسالة دعم لأوكرانيا
زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي
حركة النهضة: السلطات الأمنية استدعت راشد الغنوشي للتحقيق

الأكثر قراءة

حاكم مصرف لبنان رياض سلامة
رياض سلامة "بقّ البحصة".. هذا سبب ارتفاع الدولار!
حسن نصرالله
انت سيد الانهيارات.. ارحل يا حسن!
المحال أقفلت أبوابها بسبب انهيار الليرة
تسلسل زمني.. مراحل انهيار الليرة اللبنانية أمام الدولار من (1500) إلى (80000)