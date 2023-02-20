المخابرات السويدية: روسيا تشكل تهديدا عسكريا واضحا في المنطقة

قال جهاز الأمن والاستخبارات العسكرية السويدي الاثنين إن روسيا تشكل تهديدا عسكريا واضحا في المنطقة القريبة للأراضي السويدية لكن القوات الروسية منشغلة بالحرب في أوكرانيا.

وقالت لينا هالين رئيسة الجهاز في مؤتمر صحفي “لم يعد النظام الأمني الأوروبي‭‭ ‬‬كما نعرفه.. وهذا يؤدي إلى زيادة المخاطر على الأمن السويدي”.

وأضافت هالين إنها تتوقع أن تعزز روسيا قدرتها العسكرية في المنطقة المجاورة للسويد حين تسنح لها الظروف ردا على طلب تقدمت به السويد وفنلندا للانضمام لحلف شمال الأطلسي.

وقالت إن جهاز بلادها الاستخباراتي يرى أن روسيا لا ترغب في تصعيد التوترات الحالية لتتحول إلى نزاع مسلح مع حلف شمال الأطلسي.

وأضافت “لكن هناك حالة عدم يقين كبيرة تتعلق أساسا باستعداد القيادات الروسية لتجشم مخاطر كبيرة”. ومضت تقول إن ارتفاع مستوى التوترات فاقم من احتمالات نشوب صراع عرضا أو نتيجة سوء تقدير للموقف.