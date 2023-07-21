المخاوف تتعاظم.. خطّة تُجنّب "دارفور" كارثة باتت قاب قوسين أو أدنى

على وقع استمرار الصراع الدائر منذ أشهر في السودان، تتعاظم المخاوف من انحدار إقليم دارفور إلى حرب أهلية جديدة دموية، في وقت تتقاسم فيه قوات الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، والدعم السريع التي يتزعمها محمد حمدان دقلو، مناطق النفوذ في المنطقة.

أمام هذه التطورات، تجري ترتيبات لعقد مؤتمر تشاوري في توغو، يشارك فيه الدعم السريع ومسؤولان سابقان، لوضع خطة عمل تُجنب الإقليم كارثة باتت قاب قوسين أو أدنى، وفقًا لموقع “سودان تربيون”.

وكشفت مصادر موثوقة أن اجتماعًا تشاوريًا سيعقد في لومي عاصمة توغو، يومي 23 و24 يوليو/ تموز الجاري، لبحث تداعيات الحرب بين الجيش والدعم السريع، متوقعة الوصول إلى خطة عمل وخارطة طريق تُجنب إقليم دارفور الانزلاق في أتون الحرب الأهلية الشاملة، إلى جانب الضغط في اتجاه فتح ممرات آمنة لتوصيل المساعدات الإنسانية إلى المتضررين من الحرب.

كما أضافت المصادر أن الغرض من الاجتماع التشاوري إتاحة الفرصة لقيادات دارفور، لمناقشة تداعيات الحرب على الإقليم والسودان، إضافة إلى بلورة اتفاق يفضي لاتخاذ موقف موحد حيال درء تأثيرات الحرب على تماسك المجتمع الدارفوري وإيجاد حل جذري للأزمة السودانية بأكملها.

يأتي هذا الاجتماع بعدما حذر حاكم إقليم دارفور، رئيس حركة جيش تحرير السودان مني أركو مناوي، من خطورة أن تتحول مدينة الفاشر عاصمة إقليم دارفور إلى ساحة حرب بين الجيش والدعم السريع.

وجدد مناوي في كلمة له في مدينة مليط شمال دارفور، أمس الخميس، دعوته لمواطني الإقليم بحمل السلاح لحماية أنفسهم وممتلكاتهم، مضيفًا أن الظرف الراهن في البلاد يحتمل حمل السلاح.

وكشف حاكم إقليم دارفور عن مساعي من قبلهم لوقف الحرب بين الجيش والدعم السريع مع استمرارهم في نشر التعزيزات العسكرية للقوات المشتركة المكونة من حركات دارفور الموقعة على اتفاق سلام جوبا.

يشار إلى أن إقليم دارفور يعاني من الاستقطاب الأهلي الحاد، الذي تعاظمت معه مخاوف انزلاقه في حرب أهلية في ظل انتشار السلاح بكثافة، بخاصة أنه كان مسرحًا لنزاعات مميتة لعقدين من الزمان.

وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد بدأت تحقيقاً في تصاعد الأعمال العدائية في دارفور في السودان منذ منتصف نيسان/ أبريل، بما في ذلك تقارير عن جرائم قتل واغتصاب وحرق عمدي وتشريد وجرائم تؤثر على الأطفال.