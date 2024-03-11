المخرج الأوكراني الفائز بالأوسكار: كنت لاستبدل الجائزة بعدم حدوث حرب

قال المخرج الأوكراني مستيسلاف تشيرنوف، الذي فاز أمس الأحد 10 آذار/مارس الجاري، بأول جائزة أوسكار لبلاده عن الفيلم الوثائقي (20 دايز إن ماريوبول) “20 يوما في ماريوبول” الذي يدور حول الحصار الروسي للمدينة الساحلية، إنه كان يفضل عدم الفوز بالأوسكار وعدم شن حرب على بلاده. وفق وكالة رويترز.

وصور تشيرنوف، وهو صحفي فيديو لدى وكالة أسوشيتد برس، الفيلم خلال الأيام الأولى من الغزو الروسي لأوكرانيا عام 2022 عندما كان محاصرا في ماريوبول مع فريق من الصحفيين. وفاز الفيلم بجائزة الأوسكار عن أفضل فيلم وثائقي.

وقال تشيرنوف في خطاب قوي قوبل بتصفيق حار بعد فوزه “هذه أول جائزة أوسكار في تاريخ أوكرانيا ويشرفني ذلك”.

وأضاف “لكن ربما سأكون أول مخرج على هذا المسرح يقول أتمنى لو لم أُخرج هذا الفيلم أبدا. أتمنى أن أتمكن من مبادلة ذلك بعدم هجوم روسيا على أوكرانيا وألا تحتل مدننا قط… لكن لا يمكنني تغيير التاريخ… لا يمكن تغيير الماضي”.

وتحولت مدينة ماريوبول لساحة للرعب خلال الحصار الروسي الذي استمر ثلاثة أشهر تقريبا للمدينة الساحلية الاستراتيجية بين مارس آذار ومايو أيار 2022، إذ اضطر المدنيون المحاصرون إلى دفن موتاهم على جوانب الطرق.

وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش في فبراير /شباط إن ما لا يقل عن 8000 شخص لقوا حتفهم بسبب القتال أو لأسباب مرتبطة بالحرب خلال الحصار، والذي شكل أحد أكبر المعارك في الحرب المستمرة منذ أكثر من عامين بين روسيا وأوكرانيا.