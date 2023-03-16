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المدير التنفيذي: راينميتال يمكنها تلبية نحو 50% من احتياجات أوكرانيا من الذخيرة

منذ 17 دقيقة
آخر تحديث: 16 - مارس - 2023 5:06 مساءً
شعار شركة "راينميتال" الألمانية

شعار شركة "راينميتال" الألمانية

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قال المدير التنفيذي لشركة الدفاع الألمانية راينميتال الخميس إن الشركة يمكنها تلبية نحو 50 بالمئة من احتياجات أوكرانيا من الذخيرة وإنها تتوقع قرارا من برلين وكييف لإنشاء مصنع للدبابات في أوكرانيا خلال الشهرين المقبلين.

وتنتج راينميتال الذخيرة وغيرها من المعدات العسكرية فضلا عن دبابات ليوبارد القتالية التي قررت ألمانيا إرسالها إلى أوكرانيا والتي تصنعها الشركة بالتعاون مع شركة كراوس مافاي فيجمان.

وقال الرئيس التنفيذي أرمين بابرجر للصحفيين إن شركة راينميتال سيكون لديها تدفق نقدي تشغيلي جيد للغاية في الربع الأول كما توقع تلقي عددا قياسيا من الطلبيات هذا العام.

    المصدر :
  • رويترز

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