المدير المؤقت للوكالة الذرية يصل طهران

ذكرت وكالة أنباء “فارس” أن المدير العام المؤقت للوكالة الدولية للطاقة الذرية، كورنل فيروتا، وصل إلى طهران، اليوم الأحد، لإجراء محادثات مع عدد من كبار المسؤولين الإيرانيين.

وكان مسؤول إيراني رفيع، أكد في مؤتمر صحافي عقد السبت أن بلاده بدأت، الجمعة، خطوة جديدة في تخفيض التزاماتها في الاتفاق النووي الإيراني. كما لوح المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، بهروز كمالوندي، برفع نسبة تخصيب اليورانيوم، قائلاً “إيران لديها القدرة على تخصيب اليورانيوم بما يتجاوز 20%”.

وفي رد فعل على الخطوة، قال مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية، السبت، لـ”العربية”، إن “إعلان إيران اتخاذ خطوات بشأن أجهزة الطرد المركزي “ار اند دي” هو محاولة واضحة للحصول على قدرة تفاوضية ولابتزاز الأسرة الدولية”.

وتابع “لقد أوضحنا أن عزل النظام سياسياً واقتصادياً سيستمر لو أخذت إيران خطوات إضافية تثير القلق من برنامجها النووي”.

لندن، من جانبها، قرار إيران تشغيل أجهزة طرد مركزي متطورة لزيادة مخزونها من اليورانيوم المخصب بأنه “مخيب للغاية”. وذكرت الخارجية البريطانية في بيان أن هذا التطور “الذي يخالف التعهدات في الاتفاق المبرم مخيب للغاية، في الوقت الذي نسعى فيه مع شركائنا الأوروبيين والدوليين لنزع فتيل الأزمة مع إيران”.

وفرض الاتفاق قيوداً على برنامج إيران النووي المثير للجدل مقابل رفع العقوبات عنها، لكنه بدأ يتفكك منذ انسحاب الولايات المتحدة منه العام الماضي وتحركها لتضييق الخناق على تجارة النفط الإيرانية، لإجبارها على تقديم تنازلات أمنية أوسع نطاقاً.

وبدأت إيران منذ مايو/ أيار الماضي في تقليص التزاماتها ببنود الاتفاق رداً على حملة الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، التي ينتهج فيها وضع الحد الأقصى من الضغط على طهران منذ الانسحاب من الاتفاق، والتي شملت إعادة فرض العقوبات لإجبار طهران على العودة للمفاوضات.