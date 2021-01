المرأة التي قتلت في الكابيتول…”جندية” سابقة في سلاح الجو الأمريكي

تبين ان المرأة التي قتلت بالرصاص أثناء اقتحام مبنى الكونغرس من طرف أنصار الرئيس دونالد ترامب، أمس الأربعاء، هي آشلي بابيت، الجندية السابق في القوات الجوية الأمريكية.

وبحسب تلفزيون “FOX 5″، قال رئيس شرطة العاصمة الأمريكية واشنطن، روبرت كونتي، إنه تم إطلاق النار على بابيت من قبل ضابط شرطة في الكابيتول، مشيرا إلى أن التحقيق الداخلي جار للوقوف على حيثيات الحادث.

وتم الإبلاغ عن إطلاق النار بعد الساعة 3 مساء بقليل، مع تصاعد الموقف داخل وخارج مبنى الكابيتول، عندما بدأ الكونغرس في فرز أصوات الهيئة الانتخابية للتصديق النهائي على نتائج الانتخابات الرئاسية.

BREAKING: Family confirms woman shot & killed at Capitol is Ashli Babbit. She owned a business in San Diego w/ her huband who did not come to DC. “I really dont know why she decided to do this,” her mother-in-law tells me. Police have not confirmed circumstances of shooting pic.twitter.com/OOYpNWpMLg

— Lindsay Watts (@LindsayAWatts) January 7, 2021