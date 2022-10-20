المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض: تفشي إيبولا في أوغندا من الممكن احتواؤه

أعلنت أكبر هيئة للصحة العامة في أفريقيا أن خطر تفشي‭‭ ‬‬فيروس إيبولا في أوغندا قائم، لكن لا يزال من الممكن احتواؤه في هذه المرحلة وان تدابير الطوارئ غير ضرورية.

وقال “أحمد أوجويل أوما”، القائم بأعمال مدير المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها للصحفيين: “الخطر قائم لكن لا يزال من الممكن احتواؤه”.

وأضاف أنه في هذه المرحلة لا يوجد ما يدعو لتفعيل “حالة تدابير الطوارئ التامة”.

وفي وقت سابق، أعلنت منظمة الصحة العالمية عن تسجيل 60 حالة مؤكدة و20 حالة اشتباه منذ بداية تفشي المرض الشهر الماضي، كما سُجلت 44 حالة وفاة.

والسلالة المنتشرة في أوغندا هي سلالة السودان، واللقاحات والعلاجات الحالية غير ناجعة أمامها.

الى ذلك، قال أوما إنه توجد خطط لإطلاق تجارب على لقاحات جديدة، ولكن لم يؤكد أي إطار زمني للتجارب.

من جهته، ذكر الرئيس الأوغندي “يوويري موسيفيني”، في وقت سابق، أن الحكومة تنفّذ بعض تدابير الإغلاق، بما يشمل تقييد الانتقالات وإغلاق أماكن العبادة والترفيه، في منطقتي موبيندي وكاساندا في وسط أوغندا، وهما بؤرة التفشي.