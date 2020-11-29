استمع لاذاعتنا

المرصد: إصابة 3 مدنيين بانفجار في درعا السورية

منذ ساعة واحدة
انفجار عبوة في مدينة درعا السورية- أرشيفية

انفجار عبوة في مدينة درعا السورية- أرشيفية

A A A
طباعة المقال

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان ، عن إصابة 3 مدنيين بجروح بليغة، اليوم الأحد، جراء انفجار دراجة نارية ملغمة على الطريق الواصل بين بلدة الغارية ومدينة الحراك في ريف درعا.

ووفقاً لإحصائيات المرصد السوري، فقد بلغت أعداد الهجمات ومحاولات الاغتيال في درعا بأشكال وأساليب عدة عبر تفجير عبوات وألغام وآليات مفخخة وإطلاق نار نفذتها خلايا مسلحة خلال الفترة الممتدة من يونيو 2019 حتى الآن 777 هجمة واغتيالا.

وبلغ عدد الذين قتلوا إثر تلك المحاولات خلال الفترة ذاتها 511، وهم: 144 مدنيًا بينهم 12 مواطنة، و15 طفلا، إضافة إلى 221 من قوات النظام والمسلحين الموالين لها والمتعاونين مع قوات الأمن، و99 من مقاتلي الفصائل ممن أجروا “تسويات ومصالحات”، وباتوا في صفوف أجهزة النظام الأمنية من بينهم قادة سابقون، و23 من الميليشيات السورية التابعة لـ”حزب الله” اللبناني والقوات الإيرانية، بالإضافة إلى 24 مما يُعرف بـ”الفيلق الخامس”.

 

    المزيد من أخبار العالم

    محسن فخري زاده
    إيران تنشر سيناريو اغتيال محسن زاده
    دييغو مارادونا
    المدعي العام الأرجنتيني يوجه اتهاما لطبيب مارادونا بالقتل غير العمد
    أنتوني فاوتشي
    كورونا
    فاوتشي يحذر الأمريكيين من طفرة كبيرة بإصابات كورونا

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    وزير الصحة
    بالفيديو: بـ”السيف” يضرب وزير الصحة الإجراءات الوقائية… الكيل بمكيالين حتى في مواجهة الفيروس!
    عناصر مليشيا حزب الله
    خفايا عداء حزب الله لرياض سلامة .. إبحثوا عن تبييض الأموال!
    طرقات عدة في لبنان شهدت فياضانات
    بالفيديو والصور – مسلسل لبنان يغرق… جزء 2020