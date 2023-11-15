المرصد الأورومتوسطي: جيش الإحتلال حول مجمع الشفاء إلى مركز للاعتقال والتعذيب

تشن إسرائيل منذ 40 يوماً حربا مدمرة على غزة أسفرت عن استشهاد 11 ألفا و300 فلسطيني بينهم 4650 طفلا و3145 امرأة، بحسب مصادر رسمية فلسطينية مساء أمس الثلاثاء 14\11\2023.

وفي آخر المستجدات أدان المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان بشدة الأربعاء اقتحام جيش الاحتلال الإسرائيلي مجمع الشفاء الطبي في غزة، مشيرا إلى أنه قام بتحويل المجمع إلى ثكنة عسكرية ومركز للاعتقال والتعذيب للمرضى والنازحين وفرق الرعاية الطبية.

وفجر اليوم الأربعاء 15\11\2023، اقتحمت قوات الاحتلال مجمع الشفاء الطبي الواقع غرب قطاع غزة بعد فترة من الحصار.

وأعرب المرصد في بيان نشره على موقعه الرسمي عن إدانته الشديدة اقتحام الجيش الإسرائيلي بتعزيزات عسكرية كبيرة مجمع الشفاء الطبي في غزة وتحويله إلى ثكنة عسكرية واستخدامه مركزا للاعتقال والتنكيل بالمرضى والنازحين، فضلا عن الكوادر الطبية.

وأعرب عن قلقه إزاء حدوث عمليات قتل وجرائم إعدام نتيجة سماع إطلاق نار متقطع داخل المجمع الطبي منذ أن تم اقتحامه.

ومنذ أيام عدة يتعرض مستشفى الشفاء ومحيطه وجميع المستشفيات في القطاع إلى هجمات مستمرة بالقصف من قبل الجيش الإسرائيلي بزعم وجود مراكز للمسلحين الفلسطينيين، وذلك على الرغم من نفي المكتب الإعلامي الحكومي في غزة هذا الادعاء مرارا.

ووفقا للمكتب الإعلامي الحكومي في غزة، يوجد في مجمع الشفاء نحو 1500 من أفراد الكوادر الطبية ونحو 700 مريض و39 طفلا خدجا و7 آلاف نازح.

وطالب المرصد الأورومتوسطي قوات الاحتلال بمغادرة مجمع الشفاء فورا، والالتزام بتعهداتها وفقا للقانون الدولي المتعلق بالنزاعات والحروب، حيث ينص هذا القانون على أنه يتوجب على أطراف النزاع ضمان حماية العاملين في مجال الإغاثة والصحة ومرافقهم وعدم فرض أي قيود على عملهم.