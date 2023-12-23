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المرصد الأورومتوسطي: لضرورة تشكيل وفد لزيارة المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية

منذ ساعة واحدة
أسرى فلسطينيون في السجون الإسرائيلية

أسرى فلسطينيون في السجون الإسرائيلية

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أكد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان اليوم السبت، أن إسرائيل تحتجز أكثر من 8000 فلسطيني بينهم نحو 1200 إلى 1400 من قطاع غزة تم اعتقالهم عقب هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي الذي نفذته حركة حماس وتلاه قصف إسرائيلي عنيف على غزة لم ينتهِ حتى اللحظة.

وطالب المرصد بضرورة تشكيل فريق دولي لزيارة السجون التي تحتجز فيها إسرائيل المعتقلين الفلسطينيين في ظل انتهاكات الاعتقالات الجماعية والتعذيب وسوء معاملة والوفيات والاختفاء القسري.

وأكد المرصد أيضاً أن السلطات الإسرائيلية زادت بشكل كبير من استخدامها للاعتقال الإداري للفلسطينيين، ووسعت نطاق إجراءات الطوارئ التي تسهل المعاملة غير الإنسانية والمهينة للمعتقلين، كما أنها لم تحقق في حالات التعذيب والوفيات أثناء الاحتجاز للفلسطينيين التي حدثت على مدار الأسابيع الـ 11 الماضية.

“إذلال متعمد”

وذكر المرصد أن شهادات المعتقلين المفرج عنهم ومحامي حقوق الإنسان، بالإضافة إلى الصور وأدلة الفيديو، تظهر الظروف القاسية وبعض أشكال التعذيب وسوء المعاملة التي تعرض لها المعتقلون الفلسطينيون على يد القوات الإسرائيلية.

وأضاف أن هذه المشاهد تظهر تعرضهم للضرب المبرح والإذلال المتعمد، لكن مثل هذه الممارسات قد لا يتم الإبلاغ عنها بسبب عدم تمكن المعتقلين من الوصول إلى التمثيل القانوني، وخوفهم من الانتقام، وعدم إمكانية وصول هيئات المراقبة الدولية إلى مراكز الاحتجاز والسجون.

    المصدر :
  • وكالات

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