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المرصد الأورومتوسطي: مقتل وإصابة 100 ألف فلسطيني خلال 100 يوم من حرب غزة

منذ ساعة واحدة
مظاهرة في لندن للمطالبة بوقف الحرب على غزة

مظاهرة في لندن للمطالبة بوقف الحرب على غزة (رويترز)

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كشف المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان (الأحد 14-1-2024)  عن أرقام صادمة أسفرت عنها 100 يوم من الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة، مشيرا إلى “مقتل وإصابة 100 ألف فلسطيني”.

وقال المرصد في بيان إن “هناك 100 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح ومفقود في اليوم الـ100 لجريمة الإبادة الجماعية الإسرائيلية بحق قطاع غزة”.

وأضاف أن “إسرائيل ارتكبت جرائم حرب مروّعة ذهب ضحيتها بمعدل 1000 فلسطيني من القطاع يوميا، في أكثر إحصائية دموية في التاريخ الحديث للحروب”.

وتابع “نحو 92% من الضحايا في غزة من المدنيين، بينهم 12 ألفا و345 طفلا و6471 امرأة، و295 عاملا في المجال الصحي، و41 من عناصر الدفاع المدني، و113 صحفيا”.

ووفق المرصد، فإن “مليونا و955 ألف فلسطيني نزحوا قسرا من منازلهم ومناطق سكنهم في قطاع غزة، دون توفر ملجأ آمن لهم، أي ما نسبته 85% من إجمالي السكان”.

واتهم إسرائيل بأنها “تتعمّد تدمير وإلحاق أضرار جسيمة في مرافق البنية التحتية بقطاع غزة، وجعله منطقة غير صالحة للسكان”.

وذكّر المرصد أن “هجماتها لم تستثن المرافق الصحية أو المدارس أو المساجد والكنائس”.

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