المركزي الأمريكي يرفع توقعاته لأسعار الفائدة والتضخم والبطالة

رفع مسؤولو مجلس الاحتياطي الاتحادي اليوم الأربعاء توقعاتهم للنطاق المستهدف لأسعار الفائدة في نهاية هذا العام والعام القادم وأشاروا إلى أنهم يتوقعون قدرا أكبر لانحسار التضخم في الأجل القصير مقارنة مع توقعاتهم قبل ثلاثة أشهر.

وأظهرت توقعات فصلية جديدة من مسؤولي البنك المركزي الأمريكي نشرت اليوم الأربعاء، إلى جانب زيادة قدرها 75 نقطة أساس في أسعار الفائدة، أن متوسط توقعاتهم لسعر الفائدة القياسي هو أن يرتفع إلى 3.4 بالمئة بحلول نهاية 2022 . وكانت توقعاتهم في مارس آذار عند 1.9 بالمئة.

ومن المتوقع الآن أن سعر فائدة الأموال الاتحادية في نهاية 2023 سيبلغ 3.8 بالمئة، ارتفاعا من 2.8 بالمئة في توقعات مارس آذار في حين أن من المتوقع أن يصل في نهاية 2024 إلى 3.4 بالمئة مقابل 2.8 بالمئة في توقعات مارس آذار، مما يعكس توقعات بأن البنك المركزي سيجري خفض للفائدة بحلول ذلك الوقت.

ويتوقع مسؤولو مجلس الاحتياطي الاتحادي الآن أن يبلغ معدل التضخم السنوي في نهاية هذا العام 5.2 بالمئة، ارتفاعا من توقعاتهم في مارس آذار البالغة 4.3 بالمئة.

ويتوقعون أيضا معدلا للبطالة عند 3.7 بالمئة في نهاية 2022 مقارنة مع 3.4 بالمئة في توقعاتهم في مارس آذار. وبلغ معدل البطالة في الولايات المتحدة 3.6 بالمئة في مايو أيار.