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المركزي الأوروبي: الخيارات مفتوحة بشأن مسار أسعار فائدة

منذ 45 دقيقة
كرستين لاجارد

كرستين لاجارد

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أبقت كرستين لاجارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي، الاثنين، خياراتها مفتوحة بشأن مقدار الزيادات المستقبلية لأسعار الفائدة وعددها، قائلة إن ذلك سيتوقف على عدد من المتغيرات.

وأضافت في جلسة للبرلمان الأوروبي “المدى الذي نحتاج للذهاب إليه وسرعة ذلك سيعتمدان على مستجدات نظرتنا المستقبلية ومدى استمرار الصدمات ورد فعل الأجور وتوقعات التضخم وتقديراتنا للتحول في موقف سياستنا (النقدية)”.

وتدور تكهنات بين المستثمرين بشأن ما إذا كان البنك المركزي الأوروبي سيرفع أسعار الفائدة بواقع 50 أم 75 نقطة أساس في اجتماعه المقبل وبشأن المستوى الذي ستبلغ عنده تكلفة الإقراض ذروتها.

    المصدر :
  • رويترز

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