المركزي التركي يخفض الفائدة 100 نقطة أساس إلى 39.5%

منذ 15 دقيقة
البنك المركزي التركي

خفض البنك المركزي التركي الخميس سعر الفائدة الأساسي 100 نقطة أساس إلى 39.5 بالمئة، وهو ما يشير إلى إبطاء في وتيرة التيسير النقدي مثلما كان متوقعا في ظل تنامي مخاطر التضخم التي تخيم على آفاق الاقتصاد.

وفي اجتماعه السابق في سبتمبر أيلول، خفض البنك أسعار الفائدة 250 نقطة أساس، وهو ما كان أكثر قليلا من المتوقع بعد ارتفاع التضخم بشكل يفوق التوقعات في ظل تزايد المخاطر السياسية.

وجاء ذلك بعد خفض البنك أسعار الفائدة 300 نقطة أساس في اجتماع يوليو تموز.

وفي استطلاع رأي أجرته رويترز شمل 17 خبيرا اقتصاديا، توقع معظمهم خفض سعر إعادة الشراء (ريبو) لأجل أسبوع. وبلغ متوسط التوقعات 100 نقطة أساس. وتوقع أربعة من الاقتصاديين الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير.

قفز معدل التضخم بتركيا في سبتمبر أيلول بما يزيد كثيرا على التوقعات، إذ بلغ 33.29 بالمئة على أساس سنوي، مما أثار توقعات بإبطاء دورة التيسير النقدي.

    المصدر :
  • رويترز

