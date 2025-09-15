الأثنين 23 ربيع الأول 1447 ﻫ - 15 سبتمبر 2025 |
المركزي الفرنسي يتوقع تأثر آفاق النمو بالتوتر السياسي

البنك المركزي الفرنسي

قال البنك المركزي الفرنسي، اليوم الاثنين، إن عدم الاستقرار السياسي في فرنسا قد يقوض نمو ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو لأنه قد يدفع المستهلكين والشركات إلى التقشف.

ورجح بنك فرنسا في توقعاته الفصلية أن ينمو الاقتصاد 0.7 بالمئة هذا العام بزيادة عن تقديراته السابقة في يونيو حزيران البالغة 0.6 بالمئة.

وقال جهاز الإحصاء الفرنسي الأسبوع الماضي إن الاقتصاد قد ينمو 0.8 بالمئة.

لكن تقديرات البنك لما بعد العام الجاري تشير إلى أن الاقتصاد سيستعيد قوته الدافعة بوتيرة أبطأ مما كان متوقعا في يونيو حزيران، إذ تضفي عودة الاضطرابات السياسية في الأسابيع القليلة الماضية حالة من الضبابية إلى حد بعيد على احتمالات خفض الإنفاق وزيادة الضرائب.

وقال إنه يتوقع نمو الاقتصاد 0.9 بالمئة في 2026 في انخفاض عن واحدا بالمئة في توقعاته السابقة، و1.1 بالمئة في 2027 مقارنة مع 1.2 بالمئة من قبل.

