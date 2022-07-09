المزيد من الدعم.. أول دفعة متدربين من الجيش الأوكراني تصل بريطانيا

كشف وزير الدفاع البريطاني بن والاس، عن وصول مجموعة من الجنود الأوكرانيين إلى بريطانيا، هي الأولى، لتلقي التدريب في إطار الدعم الذي تقدمه لندن لكييف منذ الغزو الروسي لأوكرانيا.

وأوضح والاس، في بيان أن “هذا البرنامج التدريبي الجديد والطموح هو المرحلة التالية من دعم المملكة المتحدة للقوات المسلحة الأوكرانية في حربها للتصدي للعدوان الروسي”.

وأضاف وزير الدفاع الذي حضر التدريبات هذا الأسبوع أنه بفضل “خبرة” الجيش البريطاني “سنساعد أوكرانيا على إعادة بناء قواتها وتكثيف مقاومتها للدفاع عن سيادة البلاد وحقها في تقرير مستقبلها”.

وفقا لوزارة الدفاع، تم حشد 1050 جنديا بريطانيا في هذا البرنامج الذي ينظم في مواقع عسكرية شمال غرب وجنوب غرب وجنوب شرق المملكة المتحدة.

وستستغرق كل دورة أسابيع و”ستزود المجندين المتطوعين أصحاب الخبرة المحدودة أو المعدومة بالمهارات اللازمة ليكونوا فعالين في القتال على خط الجبهة” كما ذكرت وزارة الدفاع البريطانية في بيان.

ويشمل التدريب استخدام الأسلحة والإسعافات الأولية والتقنيات الميدانية والدوريات وقانون النزاعات المسلحة، وفقا لـ”فرانس برس”.

وبمناسبة الزيارة الأخيرة لرئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون – الذي استقال بعد ذلك بسبب سلسلة فضائح – إلى كييف في 17 يونيو، أعلن مقر رئاسة الوزراء أن لندن عرضت “تدريب ما يصل إلى 10 آلاف جندي كل 120 يوما”.

واعتبر بوريس جونسون أن هذا البرنامج للتدريب العسكري “يمكن أن يغير معادلة هذه الحرب من خلال توجيه أقوى العوامل وهي تصميم الأوكرانيين على تحقيق النصر”.

وقامت الحكومة البريطانية، التي استثمرت حتى الآن 2.3 مليار جنيه إسترليني في المساعدات العسكرية لأوكرانيا، بشراء بنادق هجومية من طراز AK لاستخدامها في التدريب، حتى يتمكن الجنود الأوكرانيون من التدرب بالأسلحة التي سيستخدمونها على خط المواجهة، وفقا لصحيفة “الغارديان” البريطانية.