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المستشارة القضائية الإسرائيلية تتهم وزير العدل بالسعي لتعيين مستشار يشرع انتهاكات نتنياهو

منذ دقيقتان
ياريف ليفين

ياريف ليفين

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كشفت المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية غالي بهراف ميارا، يوم أمس الاثنين، أن وزير العدل ياريف ليفين يبحث عن مستشار “يطيع الحكومة ويشرع انتهاكاتها”.

ونقلت القناة 12 العبرية عن ميارا قولها، إن حكومة بنيامين نتنياهو تسعى إلى إقالتها بشكل غير قانوني، موضحة أن المستشارة القانونية للحكومة هاجمت بشدة قرار عزلها.

وأكدت ميارا أن ليفين “يحاول البحث عن مستشار قانوني يُطيع الحكومة ويشرع الجرائم القانونية التي ترتكبها، مثل تجنب تجنيد طلاب المدارس الدينية (الحريديم)، والتدخل السياسي في تحقيقات الشرطة، وغيرها”.

وفي يوليو/ تموز الماضي، صادقت لجنة وزارية إسرائيلية بالإجماع على توصية الحكومة بإقالة ميارا التي طلبت بدورها من المحكمة العليا التدخل ومنع الحكومة من إقالتها.

وترأس اللجنة وزير شؤون الشتات عميحاي تشيكلي، وضمت أيضًا وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، ووزير الأمن القومي إيتامار بن غفير، ووزيرة العلوم والتكنولوجيا جيلا جمليئيل، ووزير الشؤون الدينية ميخائيل مالكيلي.

ويتهم الوزراء ميارا بأنها تعمل ضد الحكومة، من خلال معارضة ورفض قرارات تعتبرها المستشارة القانونية “غير شرعية”.

وفي مارس/آذار الماضي، بدأت الحكومة بإجراءات إقالة بهراف ميارا، قبل أن يصدر مجلس الوزراء قرارًا في يونيو/ حزيران الذي بعده، بإنشاء لجنة وزارية جديدة من 5 أعضاء يمكنها تقديم التوصية بإقالتها.

    المصدر :
  • الأناضول

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