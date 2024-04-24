المستشار الألماني "أولاف شولتس": ألمانيا لن تقبل بالتجسس عليها

أدلى المستشار الألماني، أولاف شولتس، الأربعاء 24 نيسان/أبريل 2024، بتصريحات تؤكد أن ألمانيا لن تتسامح مع أي تجسس من قبل دول أجنبية، وستعمل على تقديم المسؤولين عن ذلك للعدالة.

تأتي تصريحات شولتس بعد إلقاء القبض على مساعد لأحد السياسيين من تيار اليمين بتهمة التجسس لصالح الصين.

وأضاف شولتس في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك أن الاتهامات والادعاءات ضد سياسي ومسؤول في حزب البديل من أجل ألمانيا مقلقة للغاية.

وتابع قائلا “لا يمكننا أن نقبل بالتجسس علينا، من أي بلد”.

وأكد أن الاعتقالات التي تتم لمشتبه في ضلوعهم بالتجسس “لا ينبغي أن تدعو للرضا عن الذات، وإنما يجب أن تدفعنا إلى تعقب كل من يتجسس في بلادنا”.

وقال “الادعاءات ضد حزب البديل من أجل ألمانيا مقلقة للغاية” مضيفا أنه لن يدلي بمزيد من التصريحات حتى لا يؤثر على الإجراءات القانونية.