المستشار الألماني الجديد وترامب يتفقان على حل الخلافات التجارية سريعًا

قال متحدث باسم الحكومة الألمانية إن المستشار الألماني الجديد فريدريش ميرتس والرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتفقا على ضرورة حل الخلافات التجارية على وجه السرعة خلال مكالمة هاتفية مساء اليوم الخميس.

وقال المتحدث إن الزعيمين اتفقا أيضا على ضرورة التعاون الوثيق بهدف إنهاء الحرب في أوكرانيا.

وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية “هنأ الرئيس ترامب المستشار الألماني على توليه منصبه” في وقت سابق هذا الأسبوع.

وأكد المستشار ميرتس للرئيس الأمريكي أنه بعد 80 عاما من انتهاء الحرب العالمية الثانية، ولا تزال الولايات المتحدة صديقا وشريكا لا غنى عنه لألمانيا.

وقرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الاثنين 9 فبراير 2025 زيادة الرسوم الجمركية على واردات الصلب والألومنيوم إلى 25 بالمئة دون استثناءات، بهدف إنعاش القطاع المتعثر لكن الخطوة تهدد بحرب تجارية أوسع نطاقا.

وأعلن ترامب يوم الجمعة 8 فبراير 2025 أنه سيفرض رسوما على كثير من الدول هذا الأسبوع. ولم يحدد تلك الدول، لكنه قال إن الرسوم ستفرض “حتى نحظى بمعاملة متساوية مع الدول الأخرى”.

وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأربعاء 4 نيسان/أبريل، عن فرض تعريفات جمركية جديدة وواسعة النطاق في خطوة وصفها بـ”إعلان التحرير الاقتصادي للولايات المتحدة”، حيث شملت الإجراءات فرض ضريبة بنسبة 25% على السيارات المستوردة، و20% على جميع الواردات الأخرى، مع نسب أعلى استهدفت شركاء تجاريين محددين:

• %34 على الواردات الصينية.

• %24 على الواردات اليابانية.

• %20 على واردات الاتحاد الأوروبي، بحسب ما أفادت به شبكة “سي إن إن بيزنس” الأميركية.

وتتسق هذه الخطوة مع وعد ترامب في حملته الانتخابية بفرض رسوم جمركية على الواردات الأجنبية تعادل الرسوم التي يفرضها الشركاء التجاريون على الصادرات الأمريكية.

وكان فرض ترامب خلال فترة ولايته الأولى رسوما جمركية بنسبة 25 بالمئة على الصلب و10 بالمئة على الألومنيوم، لكنه منح لاحقا العديد من الشركاء التجاريين حصصا معفاة من الرسوم، ومن بينهم كندا والمكسيك والبرازيل.