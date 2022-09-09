المستشار الألماني: الملكة جسدت أفضل ما في إرثنا الأوروبي المشترك

قال المستشار الألماني أولاف شولتس الجمعة، إن ألمانيا تشاطر بريطانيا الأحزان في وفاة الملكة إليزابيث التي كان إحساسها بالواجب “أسطوريا” والتي ساعدت في المصالحة الألمانية البريطانية بعد الحرب العالمية الثانية.

وقال شولتز في بيان تلفزيوني “الملكة جسدت أفضل ما في إرثنا الأوروبي المشترك وما في الديمقراطية وسيادة القانون”.

وأضاف “نقلت تعازينا إلى رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس، كما تنعي ألمانيا الملكة البريطانية إليزابيث ونتمنى لخليفتها تشارلز الثالث أن تحالفه القوة والمقدرة والتوفيق اللازم في موقعه الجديد”.