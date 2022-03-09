المستشار الألماني: لن نرسل طائرات حربية إلى أوكرانيا

قال مستشار ألمانيا أولاف شولتز، اليوم الأربعاء، إن بلاده “لن ترسل” طائرات حربية إلى أوكرانيا، في إطار الحرب الدائرة مع روسيا.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك بين شولتز، ورئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، في مقر المتشارية، ببرلين، اليوم.

وقال المستشار الألماني، إنه “لا يوجد أي منطق لحل عسكري للصراع في أوكرانيا”، مضيفا “نأمل بدلا من ذلك في التوصل إلى حل في المحادثات بين روسيا وأوكرانيا”.

وأوضح “لقد قدمنا جميع أنواع المواد الدفاعية، وأرسلنا أسلحة وأعلنا عنها، لكن من المهم أيضا، أن نفكر مليًا في ما نقوم به بشكل ملموس، وبالتأكيد فإن الطائرات الحربية ليست جزءًا من ذلك”.

وردا على سؤال حول ما إذا كانت ألمانيا تعارض بشكل قاطع فرض حظر على واردات الطاقة الروسية، قال شولتز إنه يعمل منذ عدة أشهر على تقليل اعتماد البلاد على واردات الوقود الأحفوري. وقال “هناك العديد من الأسئلة الفنية التي يجب معال

وأعلنت وزارة الداخلية الألمانية تسجيل أكثر من 80 ألف لاجئ أوكراني في ألمانيا، منذ بدء الغزو الروسي في الرابع والعشرين من شهر فبراير الماضي.

الخلاف بشأن المقاتلات

أبدت وزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون) رفضها لاقتراح بولندا بنقل طائراتها المقاتلة من طراز “ميغ-29” (MiG-29) إلى ألمانيا لتكون تحت تصرف الولايات المتحدة لتسليمها إلى أوكرانيا.

وقال البنتاغون إن قرار تسليم مقاتلات بولندية لأوكرانيا يخص حكومة وارسو، في حين أعلنت القيادة الأميركية العسكرية في أوروبا إرسال بطاريتي صواريخ أرض-جو “باتريوت” (Patriot) إلى بولندا لأغراض دفاعية.

وفي بريطانيا، أعلن وزير النقل غرانت شابس أن دخول أي طائرة روسية المجال الجوي للمملكة المتحدة سيعد جريمة جنائية، وأنه يمكن للحكومة البريطانية احتجاز أي طائرة روسية تدخل مجالها الجوي.