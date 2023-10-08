المستشار الألماني: نقف بقوة إلى جانب إسرائيل ونحذر من تأجيج الصراع

قال المستشار الألماني أولاف شولتس إن بلاده تقف بقوة إلى جانب إسرائيل، محذرا “جميع الأطراف من تأجيج الصراع”.

وأضاف شولتس “عززنا حماية المؤسسات الإسرائيلية واليهودية في ألمانيا”.

وصادق المجلس الوزاري الأمني المصغر في إسرائيل، رسميًا، الأحد، على إعلان حالة الحرب ضد قطاع غزة .

ووافق مجلس الوزراء السياسي الأمني ​​الليلة الماضية على حالة الحرب، وبالتالي القيام بعمليات عسكرية كبيرة. وتأتي الموافقة وفقا للمادة 40 من النظام الأساسي للحكومة الإسرائيلية.

وجاء في البيان أن “الحرب التي فُرضت على دولة إسرائيل عبر هجوم إرهابي قاتل من قطاع غزة، بدأت في 7 أكتوبر 2023 الساعة السادسة صباحا”.

وتتواصل عملية “طوفان الأقصى” والاشتباكات بين المقاومين الفلسطينيين وقوات الاحتلال، لليوم الثاني على التوالي، في عدة مواقع ومستوطنات في “غلاف غزة” وجنوبي البلاد، وذلك مع تواصل القصف الإسرائيلي في قطاع غزة وإطلاق رشقات صاروخية نحو البلدات والمستوطنات الإسرائيلية.