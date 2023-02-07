المستشار الألماني وعد بتقديم المزيد من الدعم لتركيا بعد الزلزال

قال متحدث باسم الحكومة الألمانية إن المستشار الألماني أولاف شولتس وعد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بتقديم المزيد من الدعم الشامل لبلاده للتعامل مع كارثة الزلزال.

جاء ذلك في اتصال هاتفي جرى بين الزعيمين الثلاثاء.

هذا ويشهد العالم حالة من القلق الكبير بعد الزلزال المدمر الذي ضرب الاراضي التركية والسورية فجر الاثنين 6\2\2023، بحيث لاتزال عمليات الانقاذ الى هذه اللحظة مستمرة مع ارتفاع عدد الضحايا الى اكثر من 5144 كحاصيلة غير مستقرة واكثر من 23403 جريح بين البلدين.

فيما أكد وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، الثلاثاء، أن الزلزال الذي ضرب تركيا فجر الاثنين 6\2\2023 هو أكبر كارثة واجهت البلاد في التاريخ، متوقعاً عدد ضحايا أكبر مما هو معلن.

وقال في مؤتمر صحفي عن جهود الإنقاذ “نحتاج إلى تضامن جميع الأتراك لمواجهة هذه الكارثة”.