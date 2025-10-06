المستشار الألماني يأمل وقف إطلاق النار في غزة

قال متحدث باسم الحكومة الألمانية إن المستشار الألماني فريدريش ميرتس تحدث هاتفيا مع الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوج اليوم الاثنين وعبر عن أمله في التوصل إلى اتفاق بشأن إطلاق سراح الرهائن ووقف إطلاق النار في قطاع غزة خلال الأيام القليلة القادمة.

وذكر المتحدث أن المحادثات في مصر يجب أن تفضي الآن إلى اتفاق سريع، وأن ينبغي لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) إلقاء سلاحها.

من زاوية آخرى، تناولت وسائل إعلام إسرائيلية التحذيرات المتصاعدة من احتمال أن يعمد رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو إلى إفشال خطة السلام الأميركية المرتقبة عبر ما وُصف بـ”ألاعيبه المعتادة”، مدفوعا برغبته في البقاء في الحكم وتجنب أي تسوية قد تُقيّد تحركاته السياسية أو تُضعف قبضته على السلطة.

ورأى محللون إسرائيليون أن التاريخ السياسي لنتنياهو يعج بمحاولات متكررة لإحباط المبادرات والصفقات، سواء مع الفلسطينيين أو بوساطات دولية، معتبرين أن “الصفقة الحالية” التي يرعاها الرئيس الأميركي دونالد ترامب لن تكون استثناء ما لم تُمارس عليه ضغوط حقيقية تحول دون تعطيلها.