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المستشار الألماني يتحدى بوتين.. لن نقبل أي سلام تمليه روسيا

منذ 39 ثانية
المستشار الألماني أولاف شولتس

المستشار الألماني أولاف شولتس

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قال المستشار الألماني أولاف شولتس يوم (الثلاثاء 20-9-2022) إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لن يتخلى عن “طموحاته الإمبريالية” التي تهدد بتدمير أوكرانيا وروسيا إلا إذا أدرك أنه لا يستطيع الانتصار في الحرب.

وأضاف شولتس في أول خطاب له أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة “لهذا السبب فإننا لن نقبل أي سلام تمليه روسيا، ولهذا يجب أن تكون أوكرانيا قادرة على صد هجوم روسيا”.

وقال المستشار إن عودة الإمبريالية، بحرب بوتين على أوكرانيا، ليست مجرد كارثة لأوروبا ولكن لنظام السلام العالمي القائم على القواعد. وطالب الأمم المتحدة بالدفاع عن هذا ضد أولئك الذين يفضلون عالما فيه “يحكم القوي الضعيف”.

وتسائل قائلا “هل نتفرج عاجزين بينما يريد البعض دفعنا مرة أخرى إلى نظام عالمي حيث الحرب هي وسيلة شائعة للسياسة، وحيث يجب على الدول المستقلة الانضمام إلى جيرانها الأقوى أو أسيادها الاستعماريين، وحيث الازدهار وحقوق الإنسان امتياز للقلة المحظوظة؟”

“أم أننا سننجح معا في ضمان بقاء العالم المتعدد الأقطاب في القرن الحادي والعشرين عالما متعدد الأطراف؟ جوابي، بصفتي ألمانياً وأوروبيا، هو: يجب أن ننجح في ذلك”.

وقال شولتس إنه لتحقيق هذه الغاية بشكل أفضل، يحتاج جنوب العالم إلى دور أكبر في الشؤون العالمية.

ويتنافس الحلفاء الغربيون مع روسيا على النفوذ الدبلوماسي منذ أن بدأ الكرملين غزو أوكرانيا في 24 فبراير شباط.

وأعلن شولتس أن برلين ستستضيف مؤتمرا حول إعادة إعمار أوكرانيا في 25 أكتوبر تشرين الأول. وقال إن ألمانيا ستساعد حكومة كييف في “التكلفة الهائلة لإعادة بناء البلاد”.

    المصدر :
  • رويترز

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