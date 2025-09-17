المستشار الألماني يتهم بوتين بالقتل ومحاولة زعزعة استقرار الغرب

اتهم المستشار الألماني فريدريش ميرتس اليوم الأربعاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالقتل ومحاولة زعزعة استقرار الغرب باختبار حدود صبره ومن خلال عمليات تخريب، وذلك خلال حديثه في مناقشة برلمانية اشتبك فيها مع المعارضة اليمينية المتطرفة.

وقال ميرتس إن الانتهاكات الروسية التي وقعت في الآونة الأخيرة للمجال الجوي فوق بولندا وفوق رومانيا هي جزء من توجه طويل الأمد لاختبار حدود الغرب.

وتابع قائلا “لطالما اختبر بوتين الحدود، إنه يقوم بالتخريب. إنه يتجسس ويقتل ويحاول زعزعة استقرارنا. روسيا تريد زعزعة استقرار مجتمعاتنا”.

وقال إن استسلام أوكرانيا لروسيا أمر غير مقبول.

وأضاف “السلام المفروض.. السلام دون حرية، من شأنه أن يشجع بوتين على البحث عن هدفه التالي”.

وانتقد ميرتس بوتين في السابق ووصفه بأنه مجرم حرب، مما دفع الكرملين إلى القول بأن آراء ميرتس بشأن محادثات السلام الأوكرانية يجب تجاهلها.

وينفي الكرملين ارتكاب القوات الروسية لأي جرائم حرب في أوكرانيا.