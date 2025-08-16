السبت 22 صفر 1447 ﻫ - 16 أغسطس 2025 |
المستشار الألماني يرحب بجهود ترامب لإنهاء الحرب في أوكرانيا

منذ ساعة واحدة
فريدريش ميرتس. رويترز

رحب المستشار الألماني فريدريش ميرتس، اليوم السبت، بجهود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في أوكرانيا وتحقيق سلام دائم، وذلك عقب قمة في ألاسكا بين ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقال ميرتس في منشور على منصة إكس “يمكن لأوكرانيا الاعتماد على تضامننا الراسخ بينما نعمل من أجل تحقيق سلام يحمي المصالح الأمنية الحيوية لأوكرانيا وأوروبا”.

من جهتها، قالت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني اليوم السبت إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين ناقشا الضمانات الأمنية لأوكرانيا خلال القمة التي جمعتهما قبل يوم واحد في ألاسكا.

وذكرت ميلوني في بيان هو الثاني لها حول القمة “تبقى النقطة الحاسمة هي الضمانات الأمنية لمنع عمليات غزو روسية جديدة، وهذا هو الجانب الذي تحققت بشأنه أكثر التطورات إثارة للاهتمام في أنكوريدج”، في إشارة إلى المدينة التي عقدت فيها القمة في ألاسكا.

وأضافت ميلوني أن ترامب سلط الضوء على اقتراح إيطالي سابق بشأن الضمانات الأمنية لأوكرانيا “مستوحى من المادة الخامسة في (معاهدة) حلف شمال الأطلسي”.

وقالت ميلوني “نقطة الانطلاق في الاقتراح هي تعريف بند الأمن الجماعي الذي من شأنه أن يسمح لأوكرانيا بالاستفادة من دعم جميع شركائها، بما في ذلك الولايات المتحدة، المستعدين لاتخاذ إجراءات في حال تعرضت للهجوم مرة أخرى”.

    المصدر :
  • رويترز

