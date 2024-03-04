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المستشار الألماني يستبعد تسليم أوكرانيا صواريخ توروس

منذ 48 دقيقة
المستشار الألماني أولاف شولتس

المستشار الألماني أولاف شولتس

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استبعد المستشار الألماني أولاف شولتس اليوم الاثنين تسليح أوكرانيا بصواريخ توروس طويلة المدى إذا استدعى الأمر مشاركة جنود ألمان للمساعدة في تشغيلها. بحسب تقرير نشرته وكالة رويترز.

وقال المستشار الألماني أولاف شولتس في إحدى المناسبات: “… لا يمكنك تسليم نظام أسلحة بمدى واسع جدا بدون التفكير في كيفية التحكم فيه”.

وأضاف: “إذا كنت تريد التحكم، وهذا لن يحدث إلا بمشاركة جنود ألمان، فهو أمر غير وارد بالنسبة لي”.

وتقاوم ألمانيا حتى الآن إرسال صواريخ توروس إلى أوكرانيا خشية الانجرار إلى مواجهة مباشرة مع روسيا.

وتصاعدت القضية بعد أن نشرت وسائل إعلام روسية يوم الجمعة تسجيلا مدته 38 دقيقة لمكالمة هاتفية سمع فيها ضباط ألمان يناقشون تزويد أوكرانيا بأسلحة وقيام كييف بضربة محتملة على جسر في شبه جزيرة القرم.

    المصدر :
  • رويترز

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