المستشار الألماني يعارض وقف إطلاق النار في غزة.. "لن يكون مقبولاً"!

قال المستشار الألماني أولاف شولتس، إن الهدنة الإنسانية قد تكون منطقية، وذلك على سبيل المثال، لإخراج الجرحى من قطاع غزة، ولكنه عارض وقفا فوريا لإطلاق النار، أو هدنة طويلة الأمد.

وأضاف شولتس -خلال فعالية نظمتها صحيفة “هايلبرونر شتيمه”- أن وقف إطلاق النار سيعني أن تسمح إسرائيل لحماس باستعادة وشراء صواريخ جديدة “حتى يتمكنوا من إطلاق النار مرة أخرى، وهذا لن يكون مقبولا” حسب قوله.

وأعرب شولتس عن اعتقاده بأن التوصل إلى حل الدولتين في صراع الشرق الأوسط لا يزال ممكنا رغم الحرب الدائرة بين إسرائيل وحماس.

وأشار إلى أنه “إذا كانت هناك رغبة في التوصل إلى حل سلمي دائم، فيجب السعي من أجل إمكانية إقامة دولة فلسطينية لا تشكل تهديدا لإسرائيل” مشيرا إلى أن هذا الأمر هو جزء من مفهوم حل الدولتين الذي كاد أن يكون ممكنا أكثر من مرة.

ورأى شولتس أن حركة حماس طالما عملت على عرقلة هذه الجهود الرامية إلى تحقيق السلام لأنها تريد أن تدمر الدولة الإسرائيلية وتطرد المواطنين الإسرائيليين.

واختتم شولتس تصريحاته بالقول إنه ” في حال أصبحت حماس غير قادرة على هذا، فربما تصبح الفرصة أكبر مما كانت عليه قبل هذا الهجوم على إسرائيل”.