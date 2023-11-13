الأثنين 29 ربيع الثاني 1445 ﻫ - 13 نوفمبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

المستشار الألماني يعارض وقف إطلاق النار في غزة.. "لن يكون مقبولاً"!

منذ 15 دقيقة
المستشار الألماني أولاف شولتس

المستشار الألماني أولاف شولتس (رويترز)

A A A
طباعة المقال

قال المستشار الألماني أولاف شولتس، إن الهدنة الإنسانية قد تكون منطقية، وذلك على سبيل المثال، لإخراج الجرحى من قطاع غزة، ولكنه عارض وقفا فوريا لإطلاق النار، أو هدنة طويلة الأمد.

وأضاف شولتس -خلال فعالية نظمتها صحيفة “هايلبرونر شتيمه”- أن وقف إطلاق النار سيعني أن تسمح إسرائيل لحماس باستعادة وشراء صواريخ جديدة “حتى يتمكنوا من إطلاق النار مرة أخرى، وهذا لن يكون مقبولا” حسب قوله.

وأعرب  شولتس عن اعتقاده بأن التوصل إلى حل الدولتين في صراع الشرق الأوسط لا يزال ممكنا رغم الحرب الدائرة بين إسرائيل وحماس.

وأشار إلى أنه “إذا كانت هناك رغبة في التوصل إلى حل سلمي دائم، فيجب السعي من أجل إمكانية إقامة دولة فلسطينية لا تشكل تهديدا لإسرائيل” مشيرا إلى أن هذا الأمر هو جزء من مفهوم حل الدولتين الذي كاد أن يكون ممكنا أكثر من مرة.

ورأى شولتس أن حركة حماس طالما عملت على عرقلة هذه الجهود الرامية إلى تحقيق السلام لأنها تريد أن تدمر الدولة الإسرائيلية وتطرد المواطنين الإسرائيليين.

واختتم شولتس تصريحاته بالقول إنه ” في حال أصبحت حماس غير قادرة على هذا، فربما تصبح الفرصة أكبر مما كانت عليه قبل هذا الهجوم على إسرائيل”.

    المزيد من أخبار العالم

    الذهب
    مع ارتفاع الدولار.. الذهب قرب أقل مستوى في ثلاثة أسابيع
    طيران الرياض
    شركة طيران الرياض تُجري محادثات لشراء طائرات "ضيقة البدن"
    وزيرة الداخلية البريطانية سويلا بريفرمان ورئيس الوزراء ريشي سوناك
    غزة تحت النار
    إقالة وزيرة داخلية بريطانيا بعد موقفها المتشدّد ضدّ المتضامنين مع غزة

    الأكثر قراءة

    رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي
    جيش الاحتلال الإسرائيلي يتوعد حزب الله.. ويوجه رسالة لميقاتي!
    طائرات مسيرة- أرشيفية
    "سوات الجزيرة العربية" تتبنى استهداف إيلات بطائرتين مسيرتين
    جنود من الجيش الإسرائيلي
    غزة تحت النار
    صور الأقمار الصناعية تكشف اختفاء 88 دبابة داخل غزة.. أين ذهبت؟