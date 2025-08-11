المستشار الألماني يعلن إجراء مباحثات الأربعاء بمشاركة ترامب والأوروبيين وزيلينسكي

أعلن المتحدث باسم الحكومة الألمانية اليوم الاثنين أن المستشار الألماني فريدريش ميرتس سينظم، الأربعاء المقبل، اجتماعاً افتراضياً يضم قادة أوروبيين ومسؤولي حلف شمال الأطلسي (الناتو) لبحث تطورات الوضع في أوكرانيا.

وأوضح أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ومسؤولي الاتحاد الأوروبي سيشاركون في هذا الاجتماع، الذي سيعقد قبل مكالمة جماعية مرتقبة مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وقال متحدث باسم المفوضية الأوروبية اليوم إن رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين ستشارك يوم الأربعاء في اتصالات هاتفية ينظمها المستشار الألماني فريدريش ميرتس مع زعماء آخرين بالاتحاد الأوروبي والرئيسين الأمريكي دونالد ترامب والأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

ويعقد وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي اجتماعا طارئا، اليوم الاثنين، قبل أيام من القمة المرتقبة بين الرئيسين الأميركي دونالد ترامب، والروسي فلاديمير بوتين، والتي يخشى أن يتم فيها إبرام تسوية بشأن الحرب في أوكرانيا على حساب كييف.

ويكثّف الأوروبيون اتصالاتهم ويجهدون لتوحيد صفوفهم خلف أوكرانيا منذ الإعلان عن انعقاد القمة الأميركية الروسية في ألاسكا، الجمعة. وألمح ترامب إلى أن اتفاقا محتملا قد يتضمن “تبادل أراض” بين البلدين لوضع حد للحرب التي بدأت بالغزو الروسي مطلع العام 2022.

وفي حين لم يُدع فولوديمير زيلينسكي لحضور القمة المرتقبة في ألاسكا، الجمعة، قال نائب الرئيس الأميركي جاي دي فانس، إن الولايات المتحدة تعمل على ترتيب اجتماع بين ترامب ونظيريه الروسي والأوكراني.

وقالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، الأحد، إن “الرئيس ترامب محق حين يقول إن على روسيا أن تنهي حربها على أوكرانيا. لدى الولايات المتحدة القدرة على إجبار روسيا على التفاوض بجدية”.

لكنها شددت على أن “أي اتفاق بين الولايات المتحدة وروسيا يجب أن يشمل أوكرانيا والاتحاد الأوروبي، لأنها قضية تتعلق بأمن أوكرانيا وأوروبا برمتها”، مشيرة إلى أنها دعت لاجتماع طارئ لوزراء خارجية التكتل، الاثنين، بحضور نظيرهم الأوكراني أندري سيبيغا “للبحث في الخطوات المقبلة”.

انقضاء مهلة

ويضاف الاجتماع عبر الفيديو المقرر، الاثنين عند الساعة 14,00 ت غ، إلى سلسلة اتصالات أجريت خلال نهاية الأسبوع، واجتماع نظمته المملكة المتحدة بين مسؤولي الأمن القومي في الولايات المتحدة ودول أوروبية، بمشاركة فانس.

وخلال الأيام الثلاثة الماضية، تواصل زيلينسكي هاتفيا مع 13 من قادة الدول الأوروبية ونظيريه في كازاخستان وأذربيجان.

وحذّر زيلينسكي، الاثنين، من أن تقديم “تنازلات” لروسيا لن يدفعها لإنهاء الحرب. وقال في بيان على وسائل التواصل الاجتماعي إن “روسيا ترفض وقف عمليات القتل وبالتالي يتعيّن عليها ألا تحصل على أي مكافآت أو ميزات. هذا ليس مجرّد موقف أخلاقي، بل هو موقف منطقي. القاتل لا يقتنع بالتنازلات”.

بوتين تواصل مع تسعة رؤساء

بدوره، تواصل بوتين مع تسعة رؤساء دول أو حكومات خلال الأيام الثلاثة الماضية، أبرزهم نظيره الصيني شي جينبينغ، والبرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي.

وتعهد ترامب خلال حملته الانتخابية بالتوصل إلى حل سريع للنزاع في أوكرانيا. وعقب عودته إلى البيت الأبيض في كانون الثاني/يناير، بدأ ترامب بالتقارب مع بوتين وتواصل معه هاتفيا أكثر من مرة، لكنه بدأ في الآونة الأخيرة يعرب عن استيائه منه مع تكثيف موسكو ضرباتها على أوكرانيا، وعدم موافقتها على مقترحات أميركية بشأن هدنة غير مشروطة في الحرب.

وتزامن الإعلان عن قمة ألاسكا، الجمعة، مع انقضاء مهلة حددها ترامب للكرملين لوضع حد للنزاع، وهو الأكبر في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية.