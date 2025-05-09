المستشار الألماني يناقش الوضع في غزة وسوريا مع نتنياهو

ذكر متحدث باسم الحكومة الألمانية الجمعة أن المستشار فريدريش ميرتس عبر عن قلقه إزاء مصير الرهائن والوضع الإنساني في قطاع غزة خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وأضاف المتحدث أن ميرتس “عبر عن أمله في بدء مفاوضات وقف إطلاق النار قريبا”، مضيفا أن الوضع في سوريا كان محل نقاش أيضا خلال الاتصال الذي جرى أمس الخميس.

وفي وقت سابق أعلن السفير الأميركي لدى إسرائيل مايك هاكابي أن إسرائيل لن تشارك في آلية التوزيع الجديدة.

لكنه أشار إلى أنها ستشارك في توفير الأمن. وقال “الآلية الجديدة لا تعتمد على العمل العسكري ونأمل أن تبدأ قريباً”

وأكد هاكابي في مؤتمر صحفي، الجمعة أن وصول المساعدات لا يتوقف على التوصل إلى وقف لإطلاق النار في القطاع الفلسطيني، وفق ما نقلت وكالة رويترز.

كما شدد على أن “هناك حاجة ماسة للمساعدات الإنسانية في غزة” مضيفا أن “حماس غير قادرة أو غير راغبة في توفيرها”

إلى ذلك، أشار إلى أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يريد أن يتم توزيع الغذاء في غزة بأمان وكفاءة، وفق تعبيره. وأوضح أن “بعض الشركاء تعهدوا بالتمويل، لكنهم لا يريدون الكشف عن هوياتهم حتى الآن”.

وكانت المتحدّثة باسم وزارة الخارجية الأميركية تامي بروس قالت مساء أمس الخميس ردا على سؤال حول انشاء مؤسسة جديدة ستعنى بتوزيع الطعام في القطاع الفلسطيني المحاصر، ” لن أتحدّث نيابة عن المؤسّسة، إلا أنّنا نرحّب بالمبادرات الرامية لتسليم المساعدات الغذائية عاجلا إلى غزة بسرعة”. إلا أنها أشارت إلى أن الحل بات قريباً، قائلة “نحن على بُعد خطوات قليلة من الحلّ، ومن إمكانية تقديم المساعدات والغذاء” لمحتاجيها في غزة، مؤكّدة أنّ هذه المؤسّسة ستُصدر “قريبا” إعلانا بهذا الشأن، من دون مزيد من التفاصيل.

أتى ذلك، بعدما أفاد مصدران مطلعان بأن المدير التنفيذي السابق لبرنامج الأغذية العالمي والحائز على جائزة نوبل للسلام ديفيد بيزلي، أجرى محادثات مع إدارة ترامب والحكومة الإسرائيلية وجهات فاعلة رئيسية أخرى من أجل رئاسة “مؤسسة غزة الإنسانية” الجديدة (GHF)، وإيلائها مهمة إدخال المساعدات.